Hace unos días publicamos un reportaje referente a las enfermedades que suelen padecer las personas con sobre- peso, ilustrándolo, de forma errónea, con una foto de las aspirantes a Miss Curvy del año 2017, lo cual, y como no podía ser de otro modo, las enojó, cosa que nos hicieron saber poniéndose en contacto con nosotros, y… Pues sí, que tienen toda la razón. Que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Que se puede estar gordo, y estar sano.

Por ello nos reunimos con la organizadora del evento, Juana Fuster, y algunas de ellas, Azucena Torres (delegada en Eivissa), Cristina Lozano, Paqui de la Iglesia y Mariángeles Muñoz, que nos dejaron muy claro que «nosotras, las aspirantes a Miss Curvy, somos las representantes de la diversidad humana en el mundo de la moda». «Y si participan en el certamen –añade Juana Fuster– es porque quieren modelar como cualquier otra modelo y… Pues que Miss Curvy nada tiene que ver con problemas de salud que puedan tener las mujeres con sobrepeso, por lo que no entendimos que pintaba nuestra foto, posando todas en bañador después del concurso, en un tema que tiene que ver con la salud de las personas gordas».

Apoyo de diseñadores

Todas están de acuerdo –al margen del reportaje, en el que hemos aclarado el equívoco– en que «lo nuestro es una lucha continua contra los cánones de belleza establecidos, tratando de demostrar al mundo la realidad del ser humano, cosa que hacemos recurriendo a recordar la diversidad. Por eso hemos creado el certamen, porque la mujer gorda tiene cabida en ellos. Cosa que ha entendido mucha gente, entre ella bastantes diseñadores, que no solo ya hacen moda para nosotras, y no como antes que teníamos que buscarlas en tiendas especiales, por lo que nos sentíamos un tanto marginadas, sino que, como en la pasarela de moda Adlib, nos invitan a que participemos».

Tras insistir una vez más que en su caso el ser gordo no es un problema de salud –«¡Estar gordo no es estar enfermo!» insisten– y que Miss Curvy no tiene que ver con esta, pero sí con el apoyo a la diversidad, entienden, y así proclaman, «que los seres humanos debemos de ser admirados, no por la talla que usamos, sino por lo que somos. Por eso, a raíz de que desfilamos, o posamos, nos sentimos como diosas, cosa que antes de apostar por la diversidad no era posible».

Falta de apoyo institucional

Por otra parte, les extraña que por parte de la instituciones, que tanto apoyan a otros colectivos hasta no hace mucho marginados, no hayan tenido un respaldo, «porque pensamos que también nos lo merecemos, como lo han tenido otros colectivos que durante años han estado marginados». En cuanto a si es posible la vuelta del certamen de belleza Miss Curvy, Juana Fuster dice que «posible, sí que es, sobre todo por su objetivo. Pero de momento no hay una fecha prevista para su regreso. Tal vez el año que viene…».

Extraña enfermedad

José Antonio Ortiz es un vecino de Palma, filántropo, gran fan de Michael Jackson (al que interpreta con pasión), y muy comprometido en ayudar a los más necesitados, especialmente a los niños. Desde hace años, organiza eventos en Palma para recaudar fondos con el fin de ayudarles. En esta ocasión, José Antonio desea ayudar a Ángela, un bebé nacido en Almonte con una enfermedad ultrarrara: epilepsia genética, una encefalopatía GNA01. Para ello se ha puesto manos a la obra, y ha montado un show para recaudar fondos con los que ayudarla. A lo largo del mismo, no faltará ni magia, ni música, ni humor. En el cartel podemos encontrar a Zara Luna & co.tarab, Improductivos, Caterina Ross, Rafa Pérez, Golden Voices y JD. La entrada donativo vale 20 euros, y también hay fila cero para quien quiera colaborar o hacer un donativo. El evento tendrá lugar en la sala Dante, hoy, 29 de octubre, a las 20 horas. Las entradas se pueden comprar a través del teléfono 605 965 694 (José Antonio) y se pagan por bizum. Pues como solemos decir siempre en estos casos, cuantos más acudamos al evento solidario, mayor será el beneficio.