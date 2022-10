David Gómez ‘El Magow’ y Xavi Magic miden sus propuestas este domingo (sala Dante, Palma, 18.00 horas) en Magic Halloween, una aventura marcada por la atmósfera de esta festividad. Apariciones, teletransportaciones y otros impactantes efectos acompañados del mejor humor se conjugan en este show interactivo enfocado a público familiar. Se trata de un espectáculo que juega con la sorpresa y la comedia, está ambientado en un grupo de artistas que dan un poco de miedo, pero que son capaces de hacer cosas increíbles.

A David Gómez le fascinaba desde pequeño el mundo de la magia y con 12 años comenzó a subirse al escenario. «Con 13 o 14 años ya ganaba premios en pequeñas competiciones, trabajaba haciendo shows en fiestas mayores, cumpleaños, comuniones, etc. Después de estudiar en escuelas de teatro, dar clases de comedia y pasar por varias escuelas de magia (como por ejemplo la escuela de Mag Lari) hoy puedo dedicarme a lo que me gusta. He actuado en el programa Pura Magia de TVE y actuado en festivales escénicos con otros grandes artistas».

Este joven artista no concibe la magia sin humor. «Para mí es imprescindible, me hace contactar con el público igual o más que los efectos mágicos», y busca la complicidad del público: «Me gusta que el público piense que solamente soy un invitado más en la fiesta. Aunque mi personaje tiene momentos de travieso en los que le gusta destacar y poner un poco en tensión a sus espectadores». Como favorito para este mago, el clásico número de las anillas de metal que se enlazan y luego se separan. «Lo presento de una manera distinta al resto de magos, es muy cañero y además es el número que más éxitos me ha dado y más años lleva acompañándome». Mireia es su compañera encima del escenario. «Ella no es una clásica ayudante de mago. Ella está conmigo mano a mano en prácticamente todo el show y es igual de importante que yo. Estudiamos cada detalle y mimamos todos los momentos al máximo. Hay mucho ensayo, mucha creatividad y originalidad detrás de cada minuto que se ve en escena».

David Gómez hace magia lo mismo en un teatro que en televisión, dos medios que no puede comparar. «La tele y el teatro no tienen nada que ver. En los dos me siento igual de cómodo ya que son retos distintos. Algunas de las diferencias son los tiempos: en televisión todo tiene que ser más rápido. En el teatro los efectos pueden estar más alargados, por ejemplo. Me gusta mucho esta frase que me dijeron en Televisión Española: ‘En la tele, menos es más’». En el directo, siempre pueden surgir imprevistos, «pero ahí es donde se demuestran los buenos artistas, hay que saber jugarlo todo», señala David, y no le faltan anécdotas que lo demuestran. «Hice un show en un escenario de exterior un día que hacía muchísimo viento y todo lo que pesaba poco salió volando. Suerte que pude salvarlo con comedia y el público entendió el mal rato que estaba pasando».