El sábado 29 de octubre, con la compra de Ultima Hora, se entregará gratis el quinto y último póster, que está protagonizado por las algas y plantas marinas del mar balear. Ya se han entregado las láminas dedicadas a las tortugas y mamíferos marinos; los crustáceos; los equinodermos y cnidarios del mar balear; y los tunicados, briozoos, gusanos y esponjas.

La labor de divulgación se hace imprescindible para la protección del fondo marino. Y precisamente con el afán de difundir el valioso valor del mar balear el diario ha lanzado, con la colaboración de Marilles Foundation, una colección de cinco pósters dedicados a la fauna y flora del mar balear. El principal objetivo de esta iniciativa es ampliar el conocimiento de la sociedad y animar a que se implique en su conservación.

Aina Blanco afirma que las especies del género de la Cystoseira s.l. destacan por ser buenas indicadoras de calidad ambiental. Foto: Ana Pedraz

«Son la base de la cadena trófica, sin ellos no existiríamos los demás seres vivos»

Aina Blanco-Magadán Salvà es técnica investigadora del Observatori Socioambiental de Menorca – Institut Menorquí d’Estudis (OBSAM-IME), y nos habla sobre los protagonistas del último póster de la colección.

—La posidonia parece ser la gran conocida, pero no es la única planta que aporta beneficios al fondo marino, ¿qué nos puede contar de las algas del género Cystoseira?

—Efectivamente, la Posidonia ocenáica es una de las especies de flora más conocidas en nuestro entorno, pero su ejemplo nos puede servir para introducir a otras especies que realizan funciones ecosistémicas parecidas, pero a diferente escala. Como sería el caso de las algas del género Cystoseira: también producen oxígeno, son especies ingenieras que crean hábitat, bosques submarinos que son utilizados como refugio para gran cantidad de invertebrados y alevines, como sustrato para que se fijen otras especies de algas y como alimento para una gran variedad de especies.

—Desde el OBSAM se trabaja en un protocolo para evaluar la calidad ambiental del agua de las calas de Menorca, ¿cuáles son los resultados que se están extrayendo?

—En 2020 se empezó un proyecto para estudiar la evolución de las comunidades de Cystoseira s.l. Las especies de este género destacan por ser buenas indicadoras de calidad ambiental; son especies muy sensibles a alteraciones ambientales y cambios físico-químicos, como la presencia de contaminantes o cambios en la temperatura. Por eso su mera presencia nos indica que estamos ante un sistema sano. Tras 15 años no se han detectado grandes cambios, pero sí destaca el aumento en la abundancia de Cystoseira s.l en zonas someras de bahías como Addaia o Fornells y una disminución acusada en una especie característica de zonas más expuestas al oleaje. Parece que esto sea un resultado de variaciones climáticas genéricas. Por otra parte, los análisis de agua realizados en paralelo han detectado ciertas calas con zonas potencialmente aptas para el crecimiento de estas especies y que sin embargo están desprovistas casi totalmente de ellas. Con este proyecto y gracias al estudio de 2005 se establece un seguimiento de las algas del género Cystoseira s.l como bioindicadoras, cuyos resultados nos permiten detectar variaciones ante perturbaciones externas.

—¿Qué opinión le merece esta promoción de pósters?

—Creo que es una iniciativa fantástica para acercarnos más a la flora y fauna que tenemos bajo nuestras aguas. En Baleares vivimos muy ligados al mar, lo sentimos como propio, y creo que iniciativas como esta nos ayudan a sentirnos más ligados a él, a conocerlo y quererlo más. Es más fácil proteger y defender aquello que conocemos y por ello esta iniciativa me parece tan importante, ya que mediante la divulgación científica acercamos esos conocimientos a la ciudadanía. Además, las ilustraciones de Toni Llobet son indudablemente exquisitas y la información que se ofrece en el póster es la indispensable y necesaria para conocer estas especies.



—Mañana se publica el último póster, dedicado a las algas y plantas marinas, ¿qué destacaría de este grupo y de su influencia en las Islas?

—Sin este grupo no hay más grupos. Las plantas, algas, fitoplancton… son los productores primarios de nuestro sistema, crean materia orgánica, generan oxígeno, son la base de la cadena trófica, sin ellos no existiríamos los demás seres vivos. Baleares no se entendería sin estas especies: por un lado, hay tradición y cultura vinculada a ellas, y, por otro, tenemos unos entornos naturales que son ejemplos de ecosistemas a nivel de Mediterráneo.