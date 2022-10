Iker Casillas la vuelve a liar en Twitter: «Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos»

Iker Casillas ha incendiado de nuevo las redes sociales con un polémico tuit. El exfutbolista ha publicado este miércoles en su perfil de Twitter a las dos de la madrugada una frase entrecomillada que ha sorprendido a sus seguidores: «Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos». Unas palabras que fuera de contexto no tienen mucho significado pero que, tal y como apuntan distintos usuarios, podrían ser una alusión a un tuit de Ibai Llanos. El youtuber publicó pocas horas antes en la misma red social: «Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones», en el momento en el que el Leipzig metió el segundo gol al Real Madrid.

Poco después de su comentado tuit, Casillas quiso mandar un mensaje al que fuera su equipo: «El Real Madrid ha perdido pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos tres puntos te hacen ser primero. Si, todo puede pasar pero lo normal es que pasen primero de grupo», reflexionó. Esta no es la primera polémica de Casillas en redes. A principios de mes el ex de Sara Carbonero no dejó indiferente a nadie con una inesperada publicación: «Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo».

«Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos» — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

Su amigo, el también futbolistas Carles Puyol, no dudó en contestar entre bromas. «Es el momento de contar lo nuestro», dijo. Pero estos comentarios se volvieron en su contra y en pocas horas el madrileño aseguró que le habían «hackeado» la cuenta. Unos días después dedicó un mensaje a los medios de comunicación: «Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!! Tú vive!».