Los cinco disfraces más populares, baratos y fáciles para Halloween

Con Halloween a la vuelta de la esquina, la búsqueda de disfraces, sobre todo online, se ha disparado en los últimos días y no sólo en Estados Unidos, de donde es originaria esta fiesta, sino en países de medio mundo, incluido España. Algunas personas se lo toman muy en serio e invierten mucho dinero para lucir el mejor disfraz de la noche, incluyendo maquillaje profesional. Para los que no quieran gastar mucho dinero, les ofrecemos un par de opciones de rabiosa actualidad gracias a la televisión. Son fáciles de comprar o de adaptar de forma casera. Atentos. Y no pasen mucho miedo la noche del 31 de octubre.

Chucky y Tiffany Chucky yTiffany. Películas, series de televisión, videojuegos y multitud de product placement. Chucky, un famoso asesino en serie conocido como el 'estrangulador de Lakeshore', que antes de morir, transfiere su alma al interior de un inofensivo muñeco gracias a un ritual vudú para continuar con su sangrienta cadena de asesinatos, lleva sembrando el miedo en todo el mundo. Lo mismo sucede con su novia Tiffany, igual de malvada. El éxito de la serie, estrenada el año pasado, ha puesto otra vez de moda a los personajes y la demanda de sus disfraces arrasa entre hombres y mujeres. Jeffrey Dahmer La miniserie de Netflix Dahmer, protagonizada por Evan Peters, se ha convertido en todo un acontecimiento y ha resucitado la historia de uno de los asesinos en serie más sanguinarios de la historia de Estados Unidos: Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. En pocas semanas, Dahmer ha acumulado más de 824 millones visualizaciones en la plataforma. Esto la coloca por delante de La casa de papel, cuya quinta temporada hizo 792 millones de horas, y por detrás de las inalcanzables El juego del calamar (1.650 millones) y la cuarta temporada de Stranger things (1.352 millones). Evan Peters, como Jeffrey Dahmer, en la serie de Netflix. La fácil caracterización lo convierte en uno de los disfraces que más veremos este Halloween. FOTO: Netflix Se ha convertido en uno de los disfraces más buscados para estas fiestas de Halloween por la popularidad de la serie y por lo fácil y económico que resulta disfrazarse del psicópata. Morticia Addams Uno de los disfraces más demandados desde hace décadas, y uno de los personajes más icónicos del cine y la televisión. La matriarca de la familia Addams, una de las sagas más divertidas y terroríficas de la historia siempre ha sido muy copiado, en especial en estas fechas. En la década de los 90 la encarnó a la perfección la oscarizada Angelica Huston, y en breve podremos verla con las facciones de otra actriz con Premio Oscar, Catherine Zeta-Jones, en una nueva serie para Netflix. Angelica Huston caracterizada como Morticia Addams. En los años 30, Morticia nació como un personaje de cómic, sin embargo, no será hasta los 60 cuando la protagonista se cuele en los hogares a través de los televisores para robar el corazón de innumerables espectadores. No es para menos: una interminable y lacia melena negra, combinada con largos, ceñidos y góticos vestidos; uñas infinitas, labios rojos color sangre, pómulos exageradamente marcados, sumado a sus ojos rasgados que parecían atravesar las pantallas con su mirada. Es uno de los disfraces más fáciles de encontrar e imitar. Un éxito asegurado. Miércoles Addams Poster de 'Miércoles', la nueva serie de Netflix. FOTO: Netflix La hija de Morticia Addams es otro personaje icónico de la televisión, el cine y, por supuesto, Halloween. Mucho más ahora que la plataforma Netflix tiene pendiente de estreno la esperadísima Miércoles, en la que la benjamina de los Addams es la absoluta protagonista de la ficción. El vestido negro con cuello ‘claudine’ y aire gótico que lucía Christina Ricci en La familia Addams y su secuela en los 90 se convirtió en un ‘must’ en el armario de otoño-invierno 2020/21, y ahora vuelve a estar de rabiosa actualidad con el estreno de la serie, esta vez con las facciones de la actriz Jenna ortega