Ya tenemos fecha. El Instituto Astronómico Nacional ha puesto a disposición del público el calendario de eclipses para los próximos años: el 25 de octubre tendrá lugar un eclipse solar que podremos observar desde España. Eso sí, será un eclipse de Sol parcial. Este fenómeno astronómico se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados y la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Al ser parcial, la Luna no cubre por completo el disco solar, mostrando una media luna brillante.

En España se podrá observar un eclipse parcial de Sol de muy baja magnitud desde el noreste, mientras que será más visible en el noreste peninsular y en Balears con magnitudes muy bajas (entorno a 0,10 y menores). Será más visible en gran parte de Europa, el noreste de África y Asia occidental. Según el Instituto Astronómico Nacional, en Barcelona el eclipse se iniciará a las 11:33 (hora oficial), el máximo se dará a las 12:07 h, momento en que la magnitud será de 0,10, y finalizará a las 12:42 h, por lo que su duración será de algo más de una hora (69 minutos).

Además, antes de que finalice el 2022 se producirá un eclipse de luna que aún no ha tenido lugar, pero no podrá apreciarse desde la Península, como si podrán aquellos que se encuentren en el continente asiático el día 8 de noviembre, dejando a nuestro satélite totalmente oculto. A diferencia que un eclipse de sol, los de luna no son peligrosos para vista y se pueden apreciar sin protección.