¿Cuándo arreglarán esta acera? | No sin la perra | Contra el cáncer, almohadas | Libro

Un lector nos envía esta foto tomada en una acera que hay por detrás del Estadio Balear, cerca de la residencia de Son Güells. Una imagen que vale por todas las palabras y que deja en evidencia el mal estado de muchas de las aceras de Palma, lo cual es un problema tanto para viandantes como para discapacitados que circulen en silla de ruedas. Aceras cuyas baldosas están levantadas desde el alcorque al otro extremo, lo que dificulta caminar por ellas, y ya no hablemos si tiene que hacerlo sentado en una silla, o ayudándose del caminador.

Pero lo que más sorprende –nos dice el lector– es que el departamento de infraestructuras de Cort ha de tener conocimientos de que hay aceras en ese estado. Alguien –policía, servicio de limpieza, etc.–, ¡seguro!, se lo debe de haber comunicado. Sin embargo, ahí siguen. Por tanto, denunciado el caso, ¿a ver cuánto tiempo pasa hasta que se solvente? Porque en una semana nos damos una vuelta para comprobarlo, eh...

La imagen deja en evidencia el mal estado en el que se encuentran muchas aceras de Palma.

No, sin la perra

l¿Os acordáis de Antonio y María Rosario, que viven en una casa en las afueras de Sineu, cuyo propietario los ha desahuciado, por lo que, antes de finales de año, deberán de abandonarla…? Pues bien, su situación ha dado un giro de 360 grados, pero al revés.

Nos explicamos.

El problema, la perra

Antonio y María Rosario, con su perra, en la casa de Sineu, donde todavía viven.

Tras saber que los iban a desahuciar, el matrimonio se puso en contacto con Víctor Sánchez, quien empezó a moverse tratando de buscarles una solución a los tres. Porque al matrimonio hay que añadirle la perra, Vilma, «que para nosotros es como si fuera nuestra hija –dice Antonio– además es una gran compañía, sobre todo para mi mujer, que está muy delicada de salud».

Hechas las gestiones, a través de la asistenta social, se les dijo que los tres podrían ir a vivir a una casa del IMAS. Una casa compartida, cosa que les pareció muy bien. Pero resulta que cuando estaban dispuestos para hacer el traslado, días atrás, la asistenta social les notificó que «la perra no podrá ir con ellos a la casa».

Antonio no se explica los motivos por los cuales se ha cambiado de opinión, pero, pese a su complicada situación –sin trabajo, sin dinero– «si la perra no se viene con nosotros, no vamos a la casa. Como he dicho antes, la perra es como nuestra hija, es nuestra compañía, sobre todo de mi mujer cuando yo salgo de casa a buscarme la vida. Por tanto, si ella no viene, los tres nos vamos a vivir al coche y que sea lo que Dios quiera».

Si no, se quedan en el coche

La virtud es una cualidad que está equidistante de dos puntos, uno peca por defecto y el otro por exceso. ¿Por qué –la pregunta va dirigida a quien decide en esto– no se es virtuoso y se busca ese punto medio? La perra, a la que conocemos, es dócil, está bien educada, por tanto es obediente. Es más, hoy, a los perros, por ley, se les permite subir al bus o estar en la playa, por tanto, para este caso, puede haber una solución, ¿no? Por favor, ¡encuéntrenla! Porque, para colmo de desdichas, anteayer, María Rosario sufrió un ataque de ansiedad que la mandó al Hospital de Inca. Afortunadamente, no pasó de un susto, ya que desde ayer vuelve a estar en casa.

Lazo en Movimiento

La asociación Un lazo en Movimiento organizó un taller de preparación de ‘almohadas de corazón’. En dicho evento colaboraron las voluntarias de ULEM, Cosipatchwork, la Iglesia Jesús Cristo de los Últimos Días y el Cáncer Support Group. Las ‘almohadas de corazón’ se llevan a los hospitales de la Isla para ser entregadas a mujeres operadas de cáncer de mama. En total se han entregado 245 almohadas.

Prietas las filas

lEl próximo lunes, 24 de los corrientes, a las 20 horas, y en el Círculo Mallorquín de Palma, Juan José Negreira Parets presentará su último libro, Prietas las filas, División Azul 194-1975, al que nos referimos hace unos días, poco antes de que el autor emprendiera viaje a Menorca para presentarlo. Por lo que tenemos entendido, el libro, bastante voluminoso, dicho sea de paso, dado que el contenido es muy extenso –muchos nombres, muchos datos, mucha información en general...– ha levantado una enorme expectación. Como sabéis, Juan José Negreira está considerado, más que historiador, un gran estudioso e investigador, especializado en la Historia Militar de Balears, especialmente en todo lo relacionado con la División Azul, la Guerra Civil y las diferentes campañas de ultramar.

Al final del acto, que como hemos dicho se espera que sea muy concurrido, se ofrecerá un aperitivo a todos los asistentes.