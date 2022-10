¿Por qué soy un imán para los mosquitos?

Los mosquitos no pican a todo el mundo por igual. Esta es una afirmación conocida por todos aunque no lleguemos a entender cual es el motivo exacto. Cuando estamos con más gente es común preguntarse por qué estos molestos insectos se sienten atraídos por determinadas personas y por otras no. La clave parece que está en el olor que desprendemos cada uno dependiendo de los niveles de ácido carboxílico que tenemos en la piel, y no por el tipo de sangre como siempre se había dicho.

La revista Cell ha publicado un estudio de la Universidad de Rockefeller de Nueva York que revela que las personas que tienen altos niveles de ácido carboxílico son 100 veces más atractivos para estos insectos. La hembra Aedes aegypti, el tipo de mosquito responsable de propagar enfermedades como el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika, es la especie que se ha utilizado para hacer la investigación. No obstante, para entender estas conclusiones primero hay que saber qué es esta sustancia. El ácido carboxílico se genera en la piel a través del sebo y en grandes cantidades puede producir un hedor bastante desagradable parecido al del vómito. Las bacterias sanas que viven en la piel se alimentan de esos ácidos y producen en parte nuestro olor. Esto provoca que los mosquitos hembra, que son los que pican, se sientan atraídos por nosotros. Gracias a este estudio ahora se puede empezar a investigar y a elaborar productos que alteren el olor que desprende una persona. Diseñar repelentes de insecticidas más efectivos puede ayudar a reducir las molestas picaduras y frenar la propagación de las enfermedades que transmiten estos insectos. Cabe recordar que alrededor de 390 millones de personas se infectan cada año con el dengue, y cientos de miles más se ven afectadas por el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla debido a las picaduras de mosquito.