Mascotas con aire gourmet

La comodidad y la inmediatez se han convertido en puntales de nuestra sociedad. Esa diligencia alcanza al amplio mercado de los comestibles para mascotas, a las que solemos alimentar con pienso industrial. Es cómodo. Pero, ¿es también sano? «Es como darles de comer fast food», sostiene Doris Rämisch, una nutricionista canina y felina especializada en la dieta BARF (Bones and Raw Food) de huesos y comida cruda, un menú que se está imponiendo entre los paladares más concienciados y exigentes. «Alimentar a nuestra mascota con una dieta natural mejora su calidad de vida, incluso se han dado casos en los que la prolonga», así de tajante se muestra esta alemana que llegó de Dresde, la denominada Florencia en el Elba, y hoy regenta el centro Ca Na Tess en Inca, donde elabora y vende menús responsables para perros y gatos.

Al poner el pie en Mallorca le sobrevino la certeza de que aquí echaría raíces, «tuve claro que quería quedarme, esto me gustó desde el principio». Formada –y volcada– en el campo de la nutrición, incluso ofrece talleres online para neófitos y curiosos interesados en la materia. Doris –tan rubicunda como la otra, la que cantaba con ojos primorosos a James Stewart ‘qué será, será, whatever will be, will be’– alimenta a sus tres canes exclusivamente a base de menús naturales, «en la mayoría de perros se puede apreciar el cambio de una alimentación de pienso a otra natural, les brilla más el pelo, están más activos y saludables, entre otros beneficios», describe.

De izquierda a derecha, Laura Pérez, dependienta; Joana Estrany, carnicera; y Doris Rämisch.

Sus menús a base de pavo, pollo, codorniz, conejo, potro, cordero, ternera, pato y salmón, según disponibilidad, se entregan envasados al vacío y congelados, y cuentan con entrega a domicilio y una clientela fiel. También encontramos verduras y alimentos secos que podrían complementar la dieta del animal.Y, rizando el rizo, Ca Na Tess ofrece un servicio de menú a la medida de cada mascota. «Es muy importante proporcionar una dieta saludable a las mascotas y tratar de relegar el pienso convencional», insiste esta alemana experta en nutrición canina.