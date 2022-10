La maestra Sandra Luque y los niños de la COVID l ¡Triste final!

Sandra Luque Mut es maestra, especializada en inteligencia emocional. «El grado de Educación Infantil lo finalicé en 2017 y aprobé oposiciones en junio de 2021. Durante estos años, he trabajado en colegios concertados, en alternativos de educación viva y en públicos. Todos me han aportado conocimientos maravillosos».

A tenerla en cuenta

Al margen de lo dicho a modo de currículum, Sandra, además, es observadora y estudiosa de todo cuanto acontece en el entorno de la escuela, por lo cual la Conselleria d’ Educació tendría que escucharla y tomar nota de la reflexión que ha realizado respecto a los niños de la generación COVID, nacidos durante la pandemia o un poco antes, y que este año han iniciado el curso, es decir, que han ido por primera vez a la escuela o a una escoleta. Y es que, como a continuación nos explicará Sandra, estos niños nada tienen que ver con los de antes de la COVID 19.

No pretende sentar cátedra –matiza antes de iniciar la conversación–, sino que, simplemente, desea comentar las conclusiones a las que llega tras el contacto diario con sus alumnos y alumnas.

«Y veo –añade– que en el área emocional, social y del lenguaje podemos encontrar en estos niños muchos matices y características diferentes a los/las de otras generaciones», y pasa, a continuación, a desglosarlos.

Área emocional

«En el área emocional, los niños nacidos durante la pandemia –dice– tienen un vínculo familiar mucho más acentuado y más fuerte que los que nacieron antes. ¿Por qué? Es muy simple: la pandemia nos obligó a estar mucho tiempo en casa, con nuestras familias… Y ellos y ellas crecieron en este ambiente, consiguiendo que esta realidad fuera su zona de seguridad y comodidad. Entonces, actualmente, al llegar a las aulas, su adaptación a ellas, en líneas generales, ha sido más delicada y más compleja, ya que el apego a sus familias ha sido también mucho mayor. Por ello, tanto niños como niñas, han verbalizado mucho las ganas de llegar a casa, de volver a ver a papá, de lo mucho que echan de menos a mamá, y comentarios que están relacionados con esas vivencias que han tenido durante la pandemia».

Área social

A nivel social, también se han notado diferencias, asegura Sandra. «Recordamos que son muchos los niños que no han ido a escoleta (0-3 años), que tampoco han tenido la oportunidad de pasar tardes en el parque, ni de ir a fiestas de cumpleaños… Los niños que nacieron en la pandemia tienden a jugar más en solitario, tienen a menudo más conflictos, a la vez que la etapa del egocentrismo todavía está más acentuada. Y sobre todo tienen menos habilidades sociales. Por eso es necesario darles más tiempo y más espacio a fin de que se puedan ir adaptando».

Por último, y en cuanto al lenguaje, «estos niños están teniendo una mayor dificultad a la hora de hablar, ya que, a causa de las mascarillas que llevaban las personas que los rodeaban, les impedía imitarlos. Por eso, a la hora de comunicarse, su vocabulario es más pobre, de ahí que se les entienda menos. También, en el ámbito del lenguaje, ha influido negativamente el haber estado más tiempo delante de una pantalla, lo cual impedía que hubiera diálogo y comunicación».

Pues ahí queda eso.

Desde Instagram

Porque, como instagramer, Sandra también es conocida por su trabajo relacionado con la educación. «He tenido la oportunidad de hacer talleres para familias sobre acompañamiento emocional y cómo establecer límites de forma respetuosa. Además, imparto formaciones homologadas por la Conselleria d’Educació mediante el sindicato ANPE para docentes. Llevo a cabo también dos formaciones llamadas Acompañamiento emocional y Pedagogas innovadoras, que se realizan de forma presencial en Mallorca, Menorca y Eivissa. En el curso pasado empecé con la formación de acompañamiento emocional, la cual funcionó muy bien. Por eso la repetimos este año, también en las tres islas, habiendo añadido la Formación de pedagogías innovadoras».

