El Auditorio de Zaragoza acogió los pasados días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre, la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), actualmente considerada la competición por excelencia del debate académico español.

El equipo que participó

En esta ocasión fueron 16 los clasificados para competir en esta Liga, entre los que se encontraban grandes favoritos, como la Universidad de Alcalá, Málaga y la Carlos III, de Madrid, con gran recorrido en el mundo del debate. Que participes en este evento depende, ya bien porque la organización te invita en base a tus méritos, o ya bien por clasificación directa, tras haber ganado uno de los distintos torneos clasificatorios de entre los que se organizan en España.

Y en este primer año de actividad de la Asociación de Debate Balear (ADB), esta consiguió la invitación por haber ganado la última edición del I Torneo de la Universidad de Alicante y el XII Torneo Interuniversitario G9, además de ser finalista de la VI Edición de la Fundación Española de Debate Jurídico y de la Copa Máster. El tema planteado para esta Liga por la organización, ha sido el de ‘¿Se verá afectada la democracia por la virtualización de la sociedad?’, contando para ello con un jurado experto en la materia, presidido por Albert Rivera, campeón de la edición de 2001, en representación de Esade-Ramon Llull.

Caer ante el mejor del torneo

Balears, que como decimos viene pisando fuerte, con un equipo formado por Antoni Ponce Vidal (introductor, que es quien abre el debate, marca las pautas y da una primera aproximación de cuanto desarrollará su equipo en defensa de su postura), Fermín Rodríguez Segura (argumentador y conclusor, o el que construye y desarrolla los argumentos del debate, aportando datos y evidencias, y a la vez es quien lo cierra), Marc Gómez Villalonga (refutador, o encargado de destruir la línea argumental del equipo contrario y reafirmarse en la del suyo) y Adrián Villar López (capitán), finalizaría como primer clasificado de su grupo en el que se ha enfrentado a las reconocidas universidades CEU San Pablo, Alcalá y las Palmas de Gran Canaria. Y ya, una vez en la fase eliminatoria, tras enfrentarse a la Universidad Pontificia Comillas, pasaron a semifinales, compitiendo contra el equipo ADUMA –Universidad de Málaga–, que se proclamó finalmente ganador de la Liga venciendo en la final a la Universidad de Vigo. En resumen, Baleares cayó con honra, solo superados por los que acabaron siendo los ganadores de esta edición. O lo que es lo mismo: que Balears se convierte en uno de los cuatro mejores equipos nacionales de debate.

...y la que se avecina

Por todo ello, y pese a no haberse alzado con la victoria final, los chicos han regresado muy contentos y animados, sobre todo teniendo en cuenta su poca experiencia en esta competición, y más si se la comprara con la de muchos de los equipos veteranos de la misma. Por eso, repetimos, regresan orgullosos, y más viéndose incluidos en el grupo de los cuatro mejores equipos de España. Por último, añadir que la ADB no baja el ritmo, ya que en los días 21 y 22 de octubre organizará la primera competición clasificatoria para la LEDU 2023, sin duda un hito histórico en Balears. Será el primer año que acoja un torneo nacional de debate universitario. Para ello, han escogido una premisa muy especial y acorde a nuestra querida isla, ya que el tema a tratar girará en torno a la sostenibilidad del modelo actual de turismo litoral.

Muy aclamada

Madò Pereta estuvo en la inauguración de la tienda Multiservicios L&M, sita en la zona aún por reformar de General Ricardo Ortega, donde fue muy bien acogida por parte del numeroso público que se dio cita en el acto, entre ellos muchos vecinos y el concejal de Cort Josep Lluís Bauzá, de Coalició per Palma, muy querido en esa zona, pues gracias a su gestión, el Ajuntament terminará la reforma que aún queda por hacer en dicha calle, cuyo mal estado general de aceras, árboles, etc., no le pasó por alto a Madò Pereta, quien también deseó que la obra de mejora se lleve cuanto antes adelante. La tía de Joan Carles Bestard señaló que «el verano me ha ido bien, he trabajado, por lo que no puedo quejarme… Y en invierno, ya veremos, pero algo haremos». Y en cuanto a su sobrino, Joan Carles Bestard, nos dijo que, de la mano de Trui, ha comenzado la gira de invierno de Un caramull d’embulls, que dirige Ricard Reguant, junto a los actores Ángela Aso, Moritz Bonnin, Cata Rossell y Marga Pons.