El hijo de 'El Prestamista' se rompe: «Mi madre se está muriendo»

La familia Fernández-Navarro vive momento complicados. El ingreso en la UCI de Loli Navarro tras una liposucción ha hecho que Joaquín 'El Prestamista' haya recurrido a los medios de comunicación para denunciar la «negligencia médica» que ha sufrido su mujer en Turquía. El que fuera uno de los protagonistas del programa Gipsy Kings señaló que tras la intervención se encontraba «intubada e ingresada en la UCI con el pulmón derecho encharcado». Kiki, hijo del matrimonio, también compartió en redes sociales su preocupación: «Mi madre se está muriendo».

A pesar del miedo inicial, el propio Joaquín ha confirmado en las últimas horas que Loli se encuentra mucho mejor: «Es un día muy bonito y hay que celebrarlo. Dios ha hecho el milagro y a la mujer del prestamista le han quitado sus tubos porque ella se merecía estar en la vida». Kiki también ha dado la buena noticia a sus seguidores y ha añadido más detalles: «Gracias a Dios, mi madre está muy bien. Le han quitado los tubos y está bocarriba, respirando por sí sola. Gracias por vuestras oraciones desde lo profundo de mi corazón, gracias».

Este miércoles en el programa Fiesta de Telecinco la directora de marketing del centro de Turquía en el que Loli se realizó una liposucción quiso defender a la clínica y cargó duramente contra la familia. «Son conflictivos. Me han dicho que, si no les doy 16.000 euros, me machacan. Yo no se lo puedo dar. Si los tuviera, estaría con mis tres hijos en casa y no matándome a trabajar. Yo les doy la información que me dan los doctores», denunció en directo.

El vídeo que le envía El Prestamista de su mujer entubada en Turquía pic.twitter.com/P8xt3Vnsx5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) October 11, 2022

Unas palabras que rápidamente fueron respondidas por Kiki: «No somos millonarios. ¿Creéis que si mi madre se está muriendo, mi padre, yo o alguno de mis hermanos vamos a ofrecer dinero a esta mujer para chantajearla en la situación que estamos?». Eso sí, su padre tiene claro que cuando vuelvan al país recurrirán a la justicia: «Cuando lleguemos a España, tomaremos medidas legales delante de un juez para que sea juzgada en España o en Turquía. No tenemos que amenazar a nadie, estamos pidiendo socorro», ha zanjado 'El Prestamista'.