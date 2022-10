Magia y teatro se dan la mano

En marzo la compañía Cassanyes se hizo con el Concurso Nacional de Magia. Ahora vuelve a la Isla tras ganar el Premio Internacional en el Congresso Português de Ilusionismo Valongo, con una segunda posición en la categoría Magia Cómica. «Presentamos el mismo número que en el concurso nacional, pero con todo lo que le faltó en su momento para conseguir el primer premio. El número trata de un mago muy clásico que quiere hacer un buen show y todo sale mal por su culpa, pero riñe a su ayudante, que hace lo posible para que todo salga adelante. Cansada de ser un personaje secundario, ella reclama su lugar en la escena. La idea es enfatizar el trabajo en equipo y que, por guapo que sea el mago, el trabajo de la partenaire es imprescindible», dice el mago y actor mallorquín Joan Cassanyes, que estrenará una versión extendida del espectáculo el próximo 27 de diciembre en el Teatre Principal d’Inca.

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, Joan Cassanyes no es un mago al uso. Sus espectáculos se caracterizan por combinar magia y teatro, una simbiosis que aún investiga. «Durante mucho tiempo se ha tratado de mezclar magia y teatro. El propio Tamariz me aseguró que era imposible: ‘Ojalá me equivoque y tengas razón’, me dijo una vez. Siempre se intentó mezclar con el teatro naturalista y realista, pero creo que las nuevas formas teatrales sí dan espacio a la magia. La clave es que esta sea independiente, y que el mago sea el primero en sorprenderse de la magia», afirma Cassanyes.

La partenaire de Cassanyes es Maria del Mar Pastor, actriz que le acompaña desde hace un año: «Interpreto a un clown, una forma de teatro gestual. Que no haya un texto implícito no significa que no haga de actriz. El público te perdona un error, pero no perdona el aburrimiento. Consideramos que una trama de personajes enriquece el número», dice Pastor.

Cassanyes interpreta a un mago que necesita la constante ayuda de su ayudante, Maria del Mar Pastor.

El mago hace honor a la filosofía de su número y no olvida el trabajo de Jofre Urgelés, el técnico que les acompaña en sus espectáculos. «Además de técnico, es director de cine y guionista. Es el genio que nos dirige; tiene una gran visión de escena y de todo lo cómico», afirma Joan, que también agradece el apoyo de la productora teatral Cultural-ment, de la editorial Disset Edició y de Miguel Kalet. Ahora, ambos tienen la vista puesta en el próximo Concurso Nacional de Magia, en julio de 2023, y en el Premio Mágico Europeo. Si ganan, participarán en el Premio Mundial de Magia de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, que se celebrará en 2025, en Turín.