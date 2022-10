¿Cómo se va a llamar el hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló?

El sábado 8 de octubre Rafa Nadal y Mery Perelló dieron la bienvenida a su primer hijo en común. La pareja, que acaba de celebrar su tercer aniversario de boda, ha guardado con un gran secretismo todo los relacionado con el embarazo y ahora surge una duda relacionada con el pequeño: ¿cómo se va a llamar? Hasta la fecha, el tenista no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su paternidad, aunque distintos medios ya apuntan a un nombre en concreto. El deportista y su mujer habrían optado por llamar al niño igual que su padre: Rafael.

A pesar de que diversas fuentes apuntaban a que podría ser Sebastián, finalmente parece que los padres han escogido el nombre del abuelo del manacorí. Rafael tiene su origen en el idioma hebreo, su traducción literal es «Dios ha sanado» y se relaciona con el poder, la inteligencia y la nobleza. De este modo se llamaría Rafael Nadal Perelló. Los rumores sobre el embarazo comenzaron a sonar con fuerza el 5 de junio, cuando el tenista todavía estaba disputando la final del torneo de Roland Garros. Los gestos de la empresaria y las prendas que escogió durante la competición (vestidos holgados y blusas amplias) hicieron saltar todas las alarmas.

Diez días después, la revista ¡Hola! publicó las primeras imágenes de la empresaria luciendo una evidente tripa de embarazo, dando a conocer la buena nueva al mundo, a excepción del círculo cercano de la familia, ya conocedor de su paternidad. Aunque apenas han trascendido detalles sobre el nacimiento, Andreu y Mari Àngels narraban emocionados cómo habían coincidido con el matrimonio en el hospital: «Mi pequeño nació el jueves. Ya me iban a dar el alta y de repente, en medio del pasillo, me he topado con una pareja, acompañada por un celador, que se dirigían al paritorio. Iba a desearles buena suerte, pero en ese momento me he dado cuenta de que eran Rafa Nadal y su mujer. Mira, yo no me lo podía creer. Rafa nos ha saludado muy amable, con un bon dia», explicó la mujer este sábado a la prensa.