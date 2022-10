Homenaje merecido.

El pasado fin de semana, en Selva, se honró la memoria del que fuera gran pintor, escultor y persona muy relacionado con el teatro, Joan Lacomba, nacido en Palma, pero que vivió muchos años en la citada localidad mallorquina. Al acto, en cuya organización tuvo que ver el grupo municipal Arrelam, del que era miembro fundador y autor de su logotipo, asistieron algo más de 400 personas que llenaron hasta la bandera las instalaciones de Kollflex, cuya dirección las cedió para el evento.

Cabe destacar durante el acto, la actuación al piano del hijo del homenajeado, Miguel Ángel, y de su nieta, Aída, que habló de cómo era su abuelo, que nos dejó en mayo, y al que pudo escucharse en una grabación que se le hizo el día que murió, explicando cómo realizó la obra Sap que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar, inspirada en La Balanguera, que está delante del Berenguer d’Anoia, en Inca. Documento que recuperó, junto a otros, así como fotografías de él, Pep Mulet. Cerró el acto su viuda, Joana Gomila, quien agradeció la presencia de amigos y a los organizadores del acto. Lo que nadie se explica fue la ausencia del alcalde de Selva.

Libros y vídeo

El próximo viernes, 14 de los corrientes, en el FNAC –calle Sant Miquel, de Palma–, Martín Garrido presentará su libro, Funambulistas en la red, habiendo elegido para la ocasión, para que lo presente, a Catalina Cirer, diputada del Consell de Mallorca y exalcaldesa de Palma.

Martín nos confiesa que cuando se lo propuso, Catalina ni se alteró. «Hay que salir un poco de lo habitual», dice Martín que le contestó tras escuchar sus proposición. «Por otra parte, me interesa que sea ella la presentadora porque no es de mi palo político, pero es mujer muy culta y con una visión muy moderna, aparte de ser una amante de la lectura, igual que su marido. Basta, si no, ver la cantidad de libros que tienen en su casa y… Pues que de eso se trata, de conocer la opinión de personas cultas y lectoras, que son precisamente las que compran los libros y los leen…. Que por cierto, Catalina ya ha leído Funambulistas en la red, y le ha encantado».

Por otra parte, Martín nos recuerda que su mujer, Beatriz Barón, presentará su obra de teatro, Una hora con Matías, en el Teatro de las Aguas, de Madrid, donde él –en Madrid– sigue teniendo en cartel El rey que cazaba elefantes y La presidenta: ha nacido una estrella, ambas con muy buena crítica y llenando el aforo a diario.

Y hablando de libros, esta semana tenemos la presentación de otros dos libros y de un documental. El día 13, en la Casa del Libro, Xisco Barceló, periodista y escritor, presentará el libro de Miquel Adrover Caldentey, Irish de Mena. El acto dará comienzo a las 18.30 horas. Y una hora y media antes, en el Auditori del Parc Bit, se presentará el documental Tocando fondo. Nacer de nuevo. La historia de Jacinto Nicolás Clar. Una historia que calará profundamente en el alma del espectador. El guion y la realización son de José Luis Artieda y Patricia González. Y volviendo a los libros, el otro a presentar esta semana es el de Patricia Chinchilla, Sin reglas. Lo presentará Carlos Noguera en la Casa del Libro, el viernes, a las 18.30 horas.

A Monrovia otra vez

lHoy viajan a Monrovia, capital de Liberia, Alejandro Bellapart, abogado y fundador de la ONG Fundation Action Group Children for Liberia, de cuya labor en aquel país les hemos hablado en otras ocasiones.

En este viaje le acompañan su esposa, Goncha de Juan, su hijo, Carlos, y los voluntarios Isabel Ripoll, Manolo Feliu, Cristina Cañada y Cristina Ors. Con ellos viajan 380 kilos, entre ropa y medicinas, donadas por las farmacias del aeropuerto de Palma (Juan Carlos Salvat Trobat y Malik Moreno) y la de Palma Farmacia Soler Feliu, destinados a los orfanatos de Matadi y Kingsville –este a una hora y media de la capital por carretera–, que están tutelados por su ONG, y al St. Joseph’s Catholic Hospital, dirigido por el doctor costarricense Marlon Fernández, que vive en este país desde 2014, año en que se desató la epidemia del ébola.

En este viaje aprovecharán también, tras visitar a los niños en los dos orfanatos de su ONG, para visitar al abogado que acaba de convertirlos en Action Group Children for Liberia Fundation, que tutelará a dichos orfanatos y sus terrenos colindantes, de su propiedad. «También compraremos comida necesaria hasta nuestra próxima visita, que será en noviembre. Pero, sobre todo, pasaremos muchas horas acompañando a estos niños, la mayoría huérfanos, por lo que necesitan el calor de unos padres, en este caso, adoptivos».

Ni que decir tiene que Alejandro, si tiene ocasión, intentará entrevistarse con el presidente del país, el exfutbolista George Weah (jugó en el Manchester City, Olimpique de Marsella, Mónaco, Chelsea, AC Milan, Paris Saint Germain y fue Balón de Oro en el año 1995), quien, seguramente, ya tiene conocimiento de la ONG del abogado mallorquín.