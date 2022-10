Imagínense haber dado a luz hace unos días, tocarte el turno para hacerte una prueba antes de poder irte a casa con tu bebé y encontrarte frente a frente con el mismísimo Rafa Nadal y su esposa de camino al paritorio. Esta es la anécdota que le contarán Pau y Mari Àngels al pequeño Andreu cuando sea mayor, que este sábado narraban emocionados a la prensa cómo habían conocido a la pareja en uno de los momentos más íntimos y emocionantes que puede vivir una pareja.

«Mi pequeño nació el jueves. Así que ya sabía que me podría ir a casa en breve. Esta mañana, sobre las 9.30, me llevaban a hacerme una prueba y, de repente, en medio del pasillo, me he topado por una pareja, acompañada por un celador, que se dirigían al paritorio. Iba a desearles buena suerte, pero en ese momento me he dado cuenta de que eran Rafa Nadal y su mujer. Mira, yo no me lo podía creer», ha narrado Mari Àngels, tras salir del centro hospitalario.

El primogénito de Rafa y Mery, que llevará el nombre del tenista, se encuentra en buen estado de salud, al igual que su madre, así que la próxima semana, salvo sorpresa, podrá marcharse a casa rodeado de s familia y el cariño de todo el mundo.