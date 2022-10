«Buscamos personas que quieran hacer llamadas diarias a otras que están solas»

Como ya os contamos en otra ocasión, ‘Palma Compasiva’ es un movimiento ciudadano, que no solo existe en España, sino también en otros países, y que nada tiene que ver con la política ni con la religión: bajo el lema de ‘Porque tú me importas’, este movimiento nace con la intención de crear una comunidad sensible, empática y compasiva, dirigida a mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los objetivos Todo lo mencionado lo confirma María García Rodríguez, coordinadora del proyecto, enfermera, y en los diez últimos años antes de jubilarse, enfermera de Cuidados Paliativos. Por tanto, se trata de una persona con conocimiento suficiente sobre la Soledad no buscada, que, como hemos apuntado, es hacia donde van encaminados los objetivos de este movimiento. Con ella hablamos este viernes por la mañana, precisamente de los objetivos de este movimiento, que son cuatro, dos a nivel general, concienciar y sensibilizar, y formar en actitud compasiva; y dos más a nivel local, participar con la ciudadanía, recuperando la solidaridad comunitaria y vecinal, fomentar la ayuda mutua o crear una red de voluntariado. Por el momento ‘Palma compasiva’ tiene varios frentes abiertos, unos en funcionamiento y otros continúan en proceso de asentarse. Frentes abiertos Entre los primeros está el denominado Una estona en companyia, que desde el verano tiene lugar, lunes y viernes, de 11 a 13 horas, en el Núcleo compasivo de Blanquerna, que está en la sede de la asociación de vecinos del barrio, situada en la calle Pere Martell, 9. Como su nombre indica, este programa reúne a personas que viven en soledad con el fin de que socialicen entre ellas a base de conversar, jugar, compartir la lectura de un libro… Dos horas en las que pueden hablar entre ellos, contarse sus cosas o intercambiar opiniones. Algo a lo que no están acostumbrados por vivir en soledad. ‘Red de llamadas’ busca personas para que hablen con otras que están solas. En pruebas está ‘Escaleras solidarias’, con una finalidad muy concreta: que los vecinos de cada bloque de viviendas se ayuden unos a otros, y más a los que están en soledad no deseada. Y se pone en marcha ya –de hecho ya está funcionando-, ‘La red de llamadas’, que consiste en encontrar personas que quieran hacer llamadas diarias a otras que viven solas, que llegan a pasar días sin hablar con nadie. Ni siquiera ver a nadie. Pues bien, la intención de ‘La red de llamadas’, es que alguien llame, que les pregunte cómo se encuentran, si necesitan algo, o simplemente que conversen con ellas sobre lo que a estas les interese… Porque, como decimos, son personas que viven solas, y muchas completamente aisladas, encerradas entre las cuatro paredes de su habitación, solo mirando a través de la ventana… Si es que da a la calle. Por eso, ‘La red de llamadas’ pretende humanizar esa soledad con un voluntariado dispuesto a dedicar unos minutos de su tiempo a estas personas. Por otra parte, a través de estas llamadas se pueden detectar a personas que están enfermas, evitando con ello una muerte en soledad, como desgraciadamente, ya ha ocurrido. ¿Que quiénes pueden formar parte de esta red? Pues cualquier persona adulta dispuesta a llamar a otras que viven solas. Así que, si estás dispuesto a eso, contacta con los coordinadores de la iniciativa a través del correo contacto@palmacompasiva.org. Te lo explicarán todo detenidamente. Palma compasiva, algo a tener muy en cuenta a partir de ahora.