Tito's acoge la final de Miss Tourism World Spain 2022

Ha sido el concurso más corto, en cuanto a convivencia, de las aspirantes a Miss Tourism World Spain. Tras cuatro días de estancia en Mallorca, las 20 jóvenes de edades comprendidas entre los 21 y 29 años y representantes de las distintas comunidades españolas, se enfrentarán esta noche, a partir de las 20.30 horas, frente al jurado en la discoteca Tito’s Calvià Beach. La elegida viajará a finales de noviembre hasta Sri Lanka, donde se concentrarán las mujeres más bellas del planeta.

Desde su llegada, el pasado miércoles, las misses han asistido a diferentes actos y eventos, además de momentos de ocio y ensayos para los desfiles que esta noche realizarán hasta en tres ocasiones, luciendo diferentes looks, entre ellos en traje de baño y vestidos de fiesta. No han faltado las sesiones fotográficas a cargo de José Luis Martret y la competición de bolos, donde algunas de las participantes demostraron que no es lo suyo. Anécdotas e historias que serán recordadas por las 20 aspirantes a la preciada corona de perlas.

Durante la comida celebrada en el restaurante-buffet King Wok las misses demostraron que cuidan su alimentación, pese a no privarse de nada.

Entre los eventos se han realizado la entrega de bandas de las empresas colaboradoras y títulos oficiosos. El peluquero Rafa Artero, representante de la escuela de peluquería y maquillaje María y José, cuyas alumnas maquillarán y peinarán a las misses para la gala de esta noche, examinó el estado de cabello de las aspirantes y entregó la banda de Miss Cabello Bonito a Yulia Kaliunuk, representante de Miss Aragón. La banda de Miss Simpatía, elegida por las propias compañeras, fue para Iosune Minyarro, Miss Euskadi. Miss Extremadura, Cristina Sánchez se alzó con la banda de Miss Ultima Hora. Castilla y León se lleva la banda de Miss Mediática, y Miss Redes Sociales fue para Elayne Sánchez, Miss Galicia. La cocina asiática causó furor entre las aspirantes que pudieron degustar la gastronomía del restaurante-buffet King Wok y del restaurante La Cocina China, de Palma. Nervios y mucha ilusión inunda a las misses en estos últimos momentos, antes de la verdad.