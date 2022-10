«No cambio el arte por un hombre» l Escritores l Homenaje a Serafí Nebot

Icon Zar es una pintora rusa, de Moscú y afincada en Mallorca desde hace años, que se declara, por encima de todo, una enamorada del arte. Tanto es así, «que no cambio el Arte por un hombre», asegura, añadiendo, «…y solo estaría con él si también amara el Arte». De hecho, tuvo una relación con un hombre porque le gustaba el arte. «Es más, terminó pintando, haciendo obras y vendiéndolas. Pero ya no estamos juntos, sin embargo mantengo muy buena relación con él. Es más –apostilla-, a veces actúo como mánager suya».

De vuelta a la libertad, es decir, de vuelta a no tener ningún compromiso sentimental con nadie, se siente feliz, «ya que mi libertad es más importante que un hombre, entre otras cosas porque al no depender de nadie, puedo hacer lo que quiera». Por otro lado, Icon señala que no se considera una mujer sexy, en todo caso atractiva. «No me gusta el término sexy aplicado a nosotras, lo noto muy superficial, y la mujer siempre es mucho más que una simple superficie, que una figura más o menos atractiva; hay unos sentimientos y unos valores». La carrera de Icon Zar como artista se desarrolla según los colores que utiliza para pintar sus obras. «Ahora, entre ellos, predomina el violeta, pero antes he pasado por el rojo, blanco, azul, negro, los brillos, fucsia, oro y blanco. No quiere decir que no los combine, pero ha habido épocas en las que unos han predominado sobre otros».

«Tengo amigos ucranianos»

Icon que se ha instalado en un estudio de Cala Major, «ya que la zona me gusta mucho, por lo muy tranquila que es en invierno, y con mucho movimiento en verano», hoy siente mucha tristeza y gran preocupación por todo lo que está sucediendo en Ucrania, país en el que tiene amistades, «igual que muchos ucranianos que viven en Mallorca son amigos míos». De hecho, ha colaborado en diversas exposiciones artísticas que se han organizado durante los últimos meses en Palma a beneficio de los damnificados ucranianos, cediendo obras suyas.

Icon está convencida de que si hay una guerra «es por culpa de los que mandan, ya que rusos y ucranianos, me refiero a la gente, nos hemos llevado bien. Yo creo que si Rusia y Ucrania estuvieran gobernadas por mujeres, no habría guerra. ¡Seguro! La mujer es mucho más sensible que el hombre. Además, es madre… ¡Y qué madre quiere que sus hijos vayan a la guerra a matar o a morir! ¡Ninguna!». Pues no le falta razón.

Corto en La Bonanova

Volviendo a la pintura, recordar que Icon en la pasada Nit del Art fue una de las protagonistas del corto El Ángel de Génova, presentado en la imprenta Nueva Balear, situada en Costa i Llobera de Palma, y dirigido por la bielorrusa Alissa Selishava, en el que representa a una pintora que en su automóvil de color rojo, a juego con su vestido, llega a la Bonanova para pintar un paisaje, donde se encuentra con un ángel, representado por el actor Rubén Batalla, quien la convierte en un ángel de alas blancas. «La película –señala Icon- es una crítica al abandono que reina en ciertos lugares de esa zona, en el que destaca la basura y el mal estado en que se hallan algunos de los caminos, así como la carretera. Si logramos que se mejore su aspecto nos daremos por satisfechos».

Club de escritores

El escritor Carlos Ordinas Noguera propone crear –de hecho ya está puesto en ello- un ‘Círculo de escritores de Mallorca’, «con el ánimo de reunirnos periódicamente e intercambiar impresiones sobre escritura, literatura, autores, experiencias con editoriales, manías a la hora de sentarse a escribir, costumbres, etc. –nos dice-. El Círculo estará abierto, además –añade- a todos los que escriban y residan en Mallorca, aunque aún no hayan publicado nada. Y en el caso de que las tertulias consiguieran el interés adecuado, se estudiaría, más adelante, la incorporación de público, e incluso la grabación de las mismas de cara a un programa de televisión o de radio». Y, como decimos, la cosa van tan en serio que Carlos ha creado un grupo de Facebook, con la intención de que aquellos interesados se unan a esta comunidad.

Por otra parte decir que el próximo viernes, 14 de los corrientes, en la Casa del Libro, Carlos presentará Sin reglas, el libro que ha escrito Patricia Chinchilla, y que presentó oficialmente hace unos días en Sa Nostra. Y es que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda hacer una presentación oficial, más una segunda, en otro lugar, para todas aquellas personas que no pudieron asistir a la primera.

Libro interesante

Y hablando de presentaciones de libros, y de Patricia Chinchilla, recordar que hoy, viernes, a partir de las 18.30 horas, en la citada Casa del Libro, presentará la obra Un mar de rosa y oro, de la que es autor Fernando Mesquida, y que gira en torno a la historia de una saga de navieros mallorquines -encabezada por la familia Aguiló-Valentín-, además de comerciantes muy honrados a la hora de hacer negocios, que a lo largo de tres generaciones nos muestra la evolución de una sociedad y la recreación de un tiempo en que el comercio marítimo con las colonias españolas alcanzó su época de mayor esplendor.

Serafí, el día de su cumpleaños entre Javier Simal, María Antonia y Luis Javaloyas.

Fernando Mesquida, que ha tardado cinco años en escribir Un mar de rosa, es mallorquín, licenciado en Psicología, y especialista en Psicología del Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha vivido en ciudades como Madrid, Londres, Cambridge, Calcuta ( India), y actualmente reside en Granada, donde ejerce como Técnico de Recursos Humanos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En el 2014 publicó Luces de Bengala, un voluntario en el corazón de la India .

Más que merecido

El pasado 29 de septiembre, el cantante y músico de Los Javaloyas, Serafí Nebot, cumplió 90 años, por lo que le dedicamos unas líneas para felicitarle. Al día siguiente de su aniversario, recibió en su casa la visita de amigos que también quisieron felicitarle personalmente, lo cual le emocionó, reconociendo entre ellos a los pescadores de Cala Bona, a quienes conoce de toda la vida. Acudieron a felicitarle también, María Antonia, viuda de Luis Javaloyas, su hijo, Luis Javaloyas, y Javier Simal, ambos componentes de los Nuevos Javaloyas.

Por cierto, Los Javaloyas, los actuales, a través de María Antonia, están gestionando con los responsables del Auditori de sa Màniga, de Cala Millor, un concierto en homenaje a Serafí Nebot. Un homenaje más que merecido y, por supuesto, del que os iremos informando.