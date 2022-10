Cada cual tiene su obsesión, aquel tema que no puede quitarse de la cabeza y del que investiga hasta la saciedad. La de Patricia Martínez de Valdivieso (Palma, 1996) es Marilyn Monroe, convirtiéndose probablemente en la mallorquina que más sepa sobre la icónica actriz hollywoodense de los años cincuenta. «No tengo recuerdo de un momento en el que a mí me empezara a gustar. Siempre la he tenido presente en mi vida». Ahora ha regresado otra vez en boca de todos con el estreno en Netflix de Blonde, una biografía parcialmente inventada de Marilyn, en la que se entremezclan datos reales y ficticios. Ha sido uno de los títulos más polémicos del año, sobre el que planean tanto los elogios como las críticas. «Me gustaría sentarme con Andrew Dominik [el director del film] y preguntarle por qué lo ha hecho de esta forma», ensañándose en los episodios más violentos y crudos de la vida de la artista, lamenta Patricia.

A pesar de todo, para la palmesana, Blonde guarda un especial valor, al ser la mayor representación en formato película de la vida de una personalidad casi intrínseca a su persona. Desde pequeña, cuando debía hacer un trabajo en el colegio, lo enfocaba cuando podía hacia Marilyn. Mientras los demás forraban carpetas con actores de Crepúsculo o High School Musical, ella lo hacía de Monroe. Veía documentales, películas y leía libros sobre su trayectoria cuando triunfaba Hannah Montana. «Lo que más me sorprende de ella es que en muchos momentos estaba triste, los pasaba muy mal, pero todo el mundo dice que tenía una sonrisa para todos». Su amabilidad y preocupación por las personas ha llevado a Patricia a tratar de hacer lo mismo, porque «nunca sabes lo que le está pasando al otro». Habla de ella como de un familiar o amigo y la inspira rozando el misticismo. Se podría decir que es la musa de su vida. Además de una actriz que supo conectar el público como casi nadie, también destaca su espíritu emprendedor («¡Era toda una buisness woman de la época!», recalca Martínez de Valdivieso, al, por ejemplo, montar su propia productora), su inteligencia o su lucha feminista, apoderada de sensualidad (peleó por salarios igualitarios entre hombres y mujeres, en un mundo en el que las faldas por encima de las rodillas levantaban miradas censoras). @marilynslook #greenscreen #marilynmonroe #loscaballeroslasprefierenrubias #williamtravilla #50s ♬ sonido original - Marilyn’s Look 🦋 #costumedesign @Marilyn Official #gentlemenpreferblondes @marilynslook #greenscreen #marilynmonroe #plasticsurgery #fyp #parati #cirugiaplastica #modelos #actrices ♬ sonido original - Marilyn’s Look 🦋 #famososcirugias @Marilyn Official #marilynmonroeedit Buena parte de sus conocimientos los condensó en sus dos Trabajos de Fin de Grado, en los que analizó al detalle, por un lado, su vestuario en seis films, así como su influencia en el marketing influencer, el periodismo de moda y la música pop actual. «Solo en la revista Vogue es una barbaridad la de veces que aparecen rasgos inspirados en Marilyn». Sesenta años tras su muerte perdura un indudable interés por su figura, acrecentado con el reciente largometraje. Así, también apasionada por las redes sociales, Patricia comparte sus extensos conocimientos bajo el pseudónimo de Marilyn's look (la mirada de Marilyn). «Hay gente que incluso me llama Marilyn». Cuenta con más de 200.000 seguidores en TikTok y vídeos con hasta nueve millones de reproducciones hablando sobre curiosidades de la actriz. Patricia no lo duda, «hay algo de ella que te atrapa».