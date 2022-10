Lluvia de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por un vídeo de su hijo llorando mientras le riñe

No ha sido el mejor día para Samantha Vallejo-Nágera, cocinera, empresaria y jurado de MasterChef. Este domingo publicó un vídeo en el que echa la bronca a su hijo Roscón, con síndrome de down, mientras el niño llora desconsolado. Según ha explicado la jueza su hijo había visto la televisión a escondidas, algo que tiene prohibido. Por eso le riñe mientras graba y esa bronca provoca las lágrimas del pequeño que asegura entre sollozos que no le gusta que le castigue: «No lo quiero».

Las redes no han tardado en arremeter contra ella, no tanto por la bronca en sí como por el hecho de publicar el vídeo con su hijo llorando. «No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor», apuntaba en un comentario la periodista Mercedes Milá, mientras Adara Molinero, exconcursante de Gran Hermano, señalaba: «Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías respetarle a él y a su intimidad». Sin olvidar a usuarios anónimos, como @Medianochetube, que recalcaba «No tengo palabras para describir lo que Samantha Vallejo Nájera hace con su hijo. Quien vea normal grabar y exponer al niño en este estado, tiene un serio problema o directamente no tiene corazón». No tengo palabras para describir lo que Samantha Vallejo Nájera hace con su hijo. Quien vea normal grabar y exponer al niño en este estado, tiene un serio problema o directamente no tiene corazón pic.twitter.com/7XsyAkBh8W — Medianoche (@Medianochetube) October 2, 2022 Ante tal avalancha de críticas, la presentadora ha comentado la razón que le llevó a publicar las imágenes: «Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca», afirma. Poco después ha optado por eliminar el vídeo de su cuenta y subir una foto de dos vacas pastando con una simple frase: «Feliz domingo».