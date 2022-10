Soldados imperiales con su armadura blanca patrullando el Passeig de Jaume III de Llucmajor, ‘Satanàs Cor Petit’ haciendo carantoñas a un bebé, Arale Slump y Cruella deVille posando juntas frente al coche de Ghostbusters, miembros del cuerpo de Loca Academia de Policía pidiendo la documentación a un grupo de agentes de Men in Black decimonónicos o Batman disfrutando de una cerveza junto a un mandaloriano menor de edad que degusta un helado. Este ha sido el panorama este fin de semana en Llucmajor, que acoge, en el marco de sus fiestas patronales, la tercera edición de Frikijor 145, el evento insignia de la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción (AACF), una agrupación formada por personas que enarbolan con orgullo el apelativo de friki.

El programa de actividades no deja lugar a dudas: baile de princesas y superhéroes, concurso de K-Pop, una exhibición de combate con sable láser; talleres de varitas mágicas y máscaras de mortífago, juegos de mesa o phototocalls junto a Han Solo congelado en carbonita, el Trono de Hierro de Juego de Tronos o Harry Potter.

Invitado estrella

Como no puede ser de otra modo en un evento de estas características, Star Wars tiene un papel destacado, y no solo por la participación de personajes de la Legion 501 Spanish Garrison, la Rebel Legion Spanish Base o la Galactic Academy. En esta ocasión año, además, ha visitado el encuentro el actor estadounidense Tim Rose, célebre por haber encarnado al almirante Ackbar en El retorno del Jedi, además de haber trabajado durante años junto a Jim Henson creando muñecos y dándoles vida en Los Teleñecos y otras producciones, como Dentro del laberinto o Cristal oscuro. Este domingo tiene programadas varias charlas en las que compartirá anécdotas y experiencias con los asistentes, además de firmar autógrafos.

«Era un niño cuando salió la primera película de Star Wars. Jamás me hubiera imaginado que unos años después estaría trabajando con Harrison Ford y Carrie Fisher en la tercera. Soy muy afortunado de haber vivido ese sueño y que además me pagaran por ello», comenta. Entre otras curiosidades, destaca que «George Lucas y Jim Henson, a pesar de ser muy diferentes, eran grandes amigos: compartieron conocimientos y se ayudaron mutuamente, sobre todo en el campo de la animatrónica», explica. En cuanto a Mallorca, señala que es su primera vez en la Isla. «Estoy disfrutando mucho, sobre todo la comida. Ayer me llevaron a cenar pa amb oli y me encantó, especialmente los quesos», asegura.

Otros invitados estelares son Miguel Blanes, «el showman number one del mundo friki en España... y quizá nos quedemos cortos», según los organizadores, y Tomàs Barceló Castelà, escultor y dibujante manacorí centrado en el arte fantástico, cuyo trabajo ha formado parte de películas como Maléfica II o Dune 2021. El evento, que en su tercera edición ha congregado a miles de personas, concluye este domingo a las 18 horas, y cabe destacar que, alrededor de las 12 horas, se llevará a cabo el musical de s’Olivera, La Bella y la Bestia. Así que aún está usted a tiempo de subirse a su nave espacial, dragón o nube mágica y dejarse caer por Llucmajor para compartir con seres de todo el multiverso el orgullo de ser friki.