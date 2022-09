La labor de divulgación se hace imprescindible para la protección del fondo marino. Y precisamente con el afán de difundir el valioso valor del mar balear, el diario lanza, con la colaboración de Marilles Foundation una colección de cinco pósters dedicados a la fauna y flora del mar balear. El principal objetivo de esta iniciativa es ampliar el conocimiento de la sociedad y animar a que se implique en su conservación».

Mañana, sábado 1 de octubre, con la compra de Ultima Hora, se entregará gratis el primer póster, que está dedicado a las tortugas y mamíferos marinos del mar balear. Durante los siguientes sábados del mes de octubre se entregará un nuevo póster cuyas temáticas, por orden de publicación serán: crustáceos (8 octubre); equinodermos y cnidarios (15 octubre); tunicados, briozoos, gusanos y esponjas (22 octubre); y algas y plantas marinas (29 octubre).

«La influencia de los cachalotes en nuestros ecosistemas es crucial»

Txema Brotons, doctor en Biología y fundador de TURSIOPS

Mañana se publica el primero de los cinco pósters de esta promoción que un año más viene apoyada por voces expertas sobre el medio marino, como la de Txema Brotons, doctor en Biología, quien nos explica, entre otros puntos, la situación actual de los cetáceos.

— El medio marino está sufriendo también las consecuencias del calentamiento global ¿cómo está afectando esto a los cetáceos?.

— Podría pensarse que los cetáceos, al ser homeotermos, es decir, capaces de conservar una temperatura constante independientemente del medio, no padecen las consecuencias del cambio climático. Pero no es así. No podemos entender las especies como unidades independientes. El ecosistema marino las imbrinca de maneras extremadamente complejas. Quizá la relación más directa y fácilmente comprensible es la relación depredador-presa. Los cetáceos dependen de otras especies para su alimentación. Si estas presas se desplazan a consecuencia del calentamiento global, escasean o cambian su dinámica estacional, por ejemplo, inciden directamente en la pervivencia de las especies de cetáceos. El impacto del calentamiento es global. Y urgente tomar medidas.

— La contaminación por ruido submarino es un tema que cada vez preocupa más ¿qué nos puede contar de este aspecto en Balears?

— La contaminación acústica es una gran desconocida. Existen innumerables lagunas de conocimiento y una urgente necesidad de datos. Dentro de este contexto, Balears es líder en el estudio de la contaminación acústica y su impacto en las poblaciones de cetáceos, especialmente costeros como el delfín mular. Desde TURSIOPS, desde hace ya más de 5 años, hemos estado implementando hidrófonos a lo largo del litoral de Mallorca y, especialmente, de Pitiusas, además de fondeos profundos de hasta 700 metros de profundidad. Con ello se han obtenido datos extraordinariamente valiosos para comprender la situación actual a nivel de ruido submarino. La situación es muy compleja. Y los impactos difieren mucho entre épocas y localizaciones. Los Freus de Ibiza y Formentera son probablemente uno de los lugares más impactados por ruido derivado de la navegación. Sin embargo, tiene una estacionalidad muy marcada. El invierno ese impacto se reduce notablemente. Estos hechos afectan a los delfines de tal forma que podemos decir que existe una relación inversa entre contaminación acústica y su presencia.Más ruido es sinónimo de menos delfines.

— Es el fundador de Tursiops, creada en 1998, cuéntenos... ¿en qué consiste la labor de esta entidad?

— TURSIOPS es una ONG de carácter puramente científico. Creemos que el conocimiento es la llave para la conservación. Por ello, desarrollamos proyectos de investigación para responder a preguntas sobre ella. Nos hemos especializado en el estudio de los cetáceos y la acústica marina y actualmente tenemos dos grandes áreas de acción: el cachalote y el problema de la mortalidad asociada a colisiones con grandes buques y el delfín mular y el impacto que padece por el ruido derivado de las actividades antrópicas. Los resultados de nuestro trabajo han permitido fundamentar un área de importancia (IMMA) para cachalote alrededor de Baleares o el diseño de la ampliación del PNMT del Archipiélago de Cabrera.

— A finales de octubre organizan el Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos, que se celebrará en Ibiza, ¿cuáles son los puntos clave que se van a tratar?

— Se trata de un congreso científico en el que las diferentes entidades dedicadas a la investigación y conservación de cetáceos presentarán sus últimos estudios y avances. Sin embargo, hemos querido llegar más allá, abriendo el congreso a la sociedad Ibicenca. El primer día se realizarán actividades para los estudiantes de Bachillerato científico de la Isla y por la tarde un monográfico sobre tortugas abierto al público, con la posibilidad de la liberación de un ejemplar. El viernes, también abierto al público general ,realizaremos una sesión de videos sobre cetáceos. Otro aspecto a considerar y del que nos sentimos muy orgullosos es habernos apoyado en Aspanadif para el servicio de cátering, integrando así al congreso a personas en riesgo de exclusión.

— ¿Qué opinión le merece esta promoción de pósters sobre la Fauna y Flora del mar Balear organizado por Marilles y promocionado por Ultima Hora?

— Aunque aún no he tenido la oportunidad de verlos pausadamente, tenemos una urgencia declarada en hacer llegar a los habitantes de Baleares de la increíble diversidad de nuestras aguas.

— Mañana, 1 de octubre, se publica el primero póster, que incluye a los mamíferos marinos, ¿qué destacaría de este grupo y de su influencia en las Islas?

— La presencia del cachalote en Baleares, aunque es de primer orden, es desconocida por la mayoría de ciudadanos de a pie. Que el segundo animal más grande que puebla la tierra, mayor incluso que los grandes dinosaurios, nade por nuestras aguas, es patrimonio de muy pocos. Un grupo increíblemente llamativo, con características únicas como culturas propias, con capacidades fisiológicas extraordinarias, es ignorado continuamente. Es una gran tarea que tenemos pendiente. Porque su influencia en nuestros ecosistemas es crucial para su buen estado. Son grandes predadores. Instalados en los niveles superiores de las redes tróficas. Sin ellos, la mar que conocemos sería completamente diferentes.