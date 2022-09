Parc del Canodròm, aún con irregularidades l Presentación del libro ‘Los ojos de nadie’

Volvemos a las mismas. Y es que el Parc del Canòdrom hoy será protagonista en el pleno del Ajuntament de Palma que, según el alcalde José Hila, es una ciudad que juega en la Liga de Campeones de las urbes. Bien, pues que por títulos no quede. Lo cierto es que sigue llamando poderosamente la atención el estado en que se encuentra dicho parque: deplorable, sucio y con problemas, tanto en el acceso como en la salida del recinto, a causa de la inclinación de sus rampas. Todo ello sin contar que las vallas no impiden que el público salte cuando el parque se cierra por la noche, pues, o son bajas, o inexistentes. Por ejemplo, la zona del parque que da al torrente de sa Riera no tiene vallas.

Y, a todo esto, volvieron a visitarlo los presidentes de las asociaciones de vecinos de Es Fortí y del Camí de Jesús, Salvador Maimó y Miquel Rosselló, respectivamente, además del presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, y de la portavoz de dicho partido en Cort, Mercedes Celeste. Con ellos dimos una vuelta por el lugar. Hay que decir que habían pasado el rastrillo para eliminar los punzantes hierbajos que alcanzaban la pista por la que antaño solían correr los galgos, pero no es suficiente. Las malas hierbas siguen existiendo en algunas partes del recinto y son pisadas por los usuarios y sus mascotas. Por otra parte, tampoco es de recibo el estado en el que se encuentran las escaleras del parque, llenas de hierbas, así como los accesos a los columpios y la tirolina, hasta donde no pueden llegar las personas con movilidad reducida en el caso de que quieran acompañar a sus hijos. Tampoco pueden alcanzar los bancos de madera repartidos por el parque, debido a que el espacio que separa la pista, los juegos y los bancos no está asfaltado, y no es posible circular sobre tierra en la que, además, crecen plantas asilvestradas.

Han roto parte del acueducto

¿Recuerdan que, hace unas semanas, el presidente de la Asociación de Vecinos del Camí de Jesús, tras saltar la valla sin problemas, nos indicó que si la saltaban por donde se encuentran los restos de la canal medieval, en la que los tintoreros de aquella época lavaban y estiraban las telas, la podían romper? Pues bien, no solo ya la han roto, sino que parte de ella reposa en el suelo, lo que hace pensar que con el paso del tiempo acabará destruyéndose por completo, ya que mucha gente, cuando el parque está cerrado –e incluso estando abierto- accede a él saltando por ahí. «Por ello –apunta Martínez– no estaría de más que ARCA tomara nota del incidente, pues estamos hablando de un bien catalogado».

¿Qué pasará si hay un accidente?

También les extraña mucho, tanto a los presidentes de las asociaciones de vecinos como a los representantes del PP en el Ajuntament de Palma, que el alcalde no haya mandado retirar los cubos de piedra blancos –ya pintarrajeados– situados junto a la valla, sin verjas, que da a sa Riera. «Representa un peligro. Mientras juegan, los niños pueden subirse a los cubos, y de ahí, acceder a la tapia y caerse al torrente… ¿Y entonces, qué? ¿Quién se responsabiliza de algo que ya debería estar subsanado?», señala Maimó­­­. «Por ello –añade el aspirante a la alcaldía del PP, Martínez–, cierren o no el parque, vamos a pedir mañana –hoy, para el lector– en el pleno, que no pase un día más sin que se hayan iniciado las obras de colocación de las vallas en esta zona, y que se eleven las que hay en el resto del recinto. El alcalde y su equipo debe de comprometerse ya, sino serán los responsables de cualquier accidente, más que cantado, que tenga lugar aquí».

Una placa alusiva

Asimismo, la representación del PP, así como los dos presidentes de las AAVV asistentes, piden a los responsables de Cort que tapen el espacio en que están las ruedas que movían las salidas en las carreras de galgos. «Además de que son un peligro, pues un niño puede caerse en él, hoy por hoy no tiene ninguna utilidad». Por último, les llama la atención dos cosas: los grafitis que ya hay en las paredes del recinto, y que en ningún lugar del mismo, habiendo sido un canódromo, no haya ninguna placa recordándolo, o una escultura alusiva a ello, «no está de más recordar a las generaciones actuales y futuras lo que fue este lugar».

Xisco Barceló presenta en La Casa del Libro ‘Los ojos de nadie’.

‘Los ojos de nadie’

Aunque imaginamos que muchos de vosotros sois conocedores del acto, cabe recordar que esta tarde, a las 18.30 horas, Xisco Barceló presentará su libro Los ojos de nadie, editado por Azimut, con una portada de su amigo, el también artista y escritor, Jaime Roig de Diego, e ilustrado por 29 artistas que viven en la Isla. La presentación tendrá lugar en La Casa del libro, ubicada en la avenida Alexandre Rosselló de Palma, en el número 34. En algún momento de la presentación, aparecerá el mago Victor Piña, que deleitará a los asistentes con algunos de sus trucos de magia más preferidos. Pues sí, literatura y magia, una combinación perfecta para una tarde que se presenta muy interesante, y que reunirá, esperamos, a mucha gente, dado que Barceló tiene tirón. Pues nos vemos.