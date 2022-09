El actor estadounidense conocido por sus papeles tanto en televisión como en largometrajes, ha estado pasando unos días de vacaciones en Mallorca, junto a su chica, la modelo británico-sudafricana, Niamh Adkins, y unos amigos. Muchos le reconocerán por interpretar a Rodney en la serie The Walking Dead y también por dar vida a Chad en la serie del 2018 The Box With Jacqueline. Su carrera como actor comenzó en 2017 cuando consiguió el papel de Daniel Lee en un episodio del 2017 de MacGyver.

La serie apocalíptica The Wlaking Dead, más célebre de la televisión, le ha aportado gran popularidad, pese a no ser uno de los protagonistas. Por otro lado, Niamh Adkins, novia del actor, es otro rostro conocido, con más de un millón de seguidores en las redes sociales, en especial por sus vídeos en Tik Tok. Ambos, junto a un grupo de amigos han estado unos días recorriendo la Isla, tanto playas como el centro de Palma y algunas localidades como Sóller, Deià, Valldemossa, Artà y Campos. Joe Ando-Hirts destaca, en sus publicaciones en redes sociales, la belleza de la Isla además de la gastronomía y las calas paradisiacas.