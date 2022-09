La actriz y modelo mallorquina, de Calvià, Alicia Comas, que actualmente vive en la Ciudad de México trabajando desde que prácticamente llegó en Televisa como actriz, ha sido de la partida de la última New York Fashion Week que dirige Albania Rosario (FDLA). Invitada por la organización de New York Fashion Week, esta es la tercera vez que desfila en la ciudad de los rascacielos, de lo cual no pueden presumir muchas modelos, «por eso, para mí, es un honor, puesto que estamos hablando de la pasarela más importante y famosa del mundo».

Como en las veces anteriores, adelantó el viaje para hacer la prueba del vestuario que lució, con los que desfiló en dos ocasiones. En el primer desfile lució diseños de Ágatha Ruiz de la Prada y en el segundo desfile, para Indira&Isidro Jewerly. El tercer desfile lo abrió con un espectacular vestido de novia, de Elizabeth Muñoz, y en el último desfiló, luciendo un diseño de Virgilio Madinah. La Fashion Week neoyorquina se hace en distintos lugares preparados exprofeso. «A mí, este año me ha tocado cerca de Times Square». Moda Mallorca, ¿por qué no? A Alicia también le sorprende mucho que, a pesar de que la Isla tiene muy buenos diseñadores, no exista la Moda Mallorca, o la Pasarela Mallorca en la que estos pudieran mostrar sus trabajos e invitar a otros diseñadores de distintos puntos de Europa a que hicieran lo mismo. «Pero es que me temo que si no hay Moda, ni Pasarela, es porque en Mallorca no se apoya mucho la moda, lo cual es una lástima, porque lo tiene todo. Solo es necesario que alguien, las instituciones, por ejemplo, tomaran la iniciativa, ya que una pasarela internacional ahí podría ofrecer muchas cosas al mundo de la moda. Cosas buenas, desde luego, además de dar a conocer a los diseñadores mallorquines y poner la Isla en el mapamundi de las grandes pasarelas». Luciendo un modelo de Ágatha Ruiz de la Prada. Modelo y actriz Como hemos dicho, Alicia sabe combinar muy bien el ser modelo con ser actriz, «y es que en el fondo, como una y como otra, has de actuar, ya sea sobre una pasarela, ya sea en un plató. Todo es cuestión de proponérselo». Y ella lo está haciendo, de hecho lleva ya tres NY Fashion Week, entre otros desfiles que ha hecho en Bolivia, México, China… «y ya llevo como seis telenovelas y tres Rosas de Guadalupe… Que por cierto, próximamente se estrena una nueva Rosa de Guadalupe titulada La Mina de Oro, en la que interpreto a Ivonne, la mala, un papel que se me da muy bien. Por último nos dice que en México ha coincidido con dos mallorquines. «Con Alberto Pavón (actor) trabajé en la nueva versión de la Telenovela La Madrastra, que se emitió por el canal Las Estrellas, y con Javier Espejo, también actor, coincidí en la Rosa de Guadalupe que muy pronto se va a estrenar». Desfilando con un Indira&Isidro Jewerly. Vivir un terremoto Alicia ya tiene un acento mexicano que raya la perfección, «todo gracias al gran trabajo del mejor maestro de acento neutro mexicano, que se llama Raúl Román». Y en cuanto a la comida, «tampoco tengo problemas, entre otras cosas porque soy vegetariana». Durante la conversación nos habló del terremoto que por tercera vez, sucedió en 1985, 2017 y 2022, tuvo lugar en el mismo día, 19 de septiembre. «Lo viví en la calle, pues justo estaba en el lugar donde más se sintió, la zona Roma. Iba en el coche, gracias a lo cual no lo sentí mucho, pero fue muy fuerte. En cambio, la réplica sí la sentí más. Me pilló en un edificio, del que tuvimos que salir rápidamente cumpliendo el protocolo de seguridad ante seísmos. Por fortuna, lo más fuerte tuvo lugar lejos de donde vivo». Por último, nos dice que el próximo miércoles, día 28, presentará los premios de la ACPT, «los premios más importantes nacionales de teatro en México», y que si puede regresará a Mallorca por Navidad para reencontrase con su familia y amigos, «aunque a mi gente y a la Isla la llevo en mi corazón». Pues una vez más hemos de reconocer que Alicia Comas progresa adecuadamente y sigue avanzando en su exitosa carrera.