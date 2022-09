Danza en la pasarela

Danza y moda se entrelazaron en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid (MBFWM), donde las bailarinas se convirtieron en modelos, otorgando vida a los diseños con sus movimientos. El diseñador madrileño Juan Duyos presentó Estonia, su colección de primavera-verano 2023, inspirada en la artesanía de la joya del Báltico, en sus colores, tradiciones y su naturaleza deslumbrante. No fue un desfile cualquiera. Para celebrar sus 25 años de carrera con su marca homónima, Duyos apostó por una puesta en escena diferente. Fue la bailarina y coreógrafa Mar Aguiló (Palma, 1987), intérprete durante más de quince años en la Compañía Nacional de Danza (CND), la encargada de crear una coreografía de danza contemporánea que aportara viveza a los diseños.

«Intenté encontrar el equilibrio entre una danza que emocione y mantener el protagonismo de la colección. Primero con unos movimientos sencillos, creando una atmósfera hipnotizante, que evolucionaron hasta el carrusel final, donde cada uno de los 35 bailarines pudo transmitir su energía. Fue muy emocionante. La danza en los espacios no convencionales puede ser muy frágil, pero en una pasarela, con un público cercano, cámaras, fotógrafos, flashes y luces, nos sentimos muy cómodos. Duyos me dio muchísima libertad», afirma Aguiló, que contó con la asistencia de Eduardo Rivero y el apoyo de ELAMOR Proyectos y la Compañía Nacional de Danza.

Los movimientos de los bailarines enfatizaron los volúmenes y las siluetas de los diseños de Duyos para ‘Estonia’. Fotos: Biel Sol

Con solo 19 años, Aguiló entró en la CND, cuando Nacho Duato dirigía la compañía. Tras 15 años como bailarina de danza clásica y contemporánea, el próximo octubre vivirá sus últimas actuaciones con la compañía en el Teatro Real. Aguiló ha decidido centrarse en su carrera como coreógrafa, iniciada dos años atrás. «Mi transición está siendo muy suave, sigo con la interpretación, pero de mis propias piezas. Es como dejar de bailar simplemente lo que quieren otros, es la máxima liberación como intérprete», explica Aguiló, que estrenó Stella, su primera coreografía a título personal, en octubre de 2021.

Coreografiar un desfile de moda no es una tarea sencilla. Aguiló se enfrentó a diversos desafíos: «El reto fue trabajar con esa cantidad de bailarines en un espacio tan singular, tan alargado, y que no se perdiese la energía del grupo. Creo que trabajar en escenarios inusuales te aporta mucho y te hace crecer. También temía que las prendas no luciesen como con una modelo profesional, pero el bailarín tiene una presencia especial en el escenario, donde crece. Del desfile me quedo con haber visto a las bailarinas tan a gusto, felices y sintiéndose tan poderosas», afirma Mar Aguiló, cuya coreografía levantó una cálida y sonora ovación al concluir el desfile.

Aguiló y Duyos recibieron una sonora ovación al finalizar el desfile.

La bailarina explica que, desde que Duato dejó la compañía, ha trabajado con numerosos coreógrafos, con estilos muy dispares, por lo que vive con una mezcla de lenguajes en su interior. Ahora está en busca de su propio estilo: «Empecé desde la danza clásica y, poco a poco, fui hacia la contemporánea. Pero, cuando creía que había dejado atrás la clásica, volví a enamorarme. No tanto de su concepto y narrativa, donde la figura femenina se basa en la ligereza, la fragilidad, siempre subordinada al hombre, sino de su belleza, su técnica y sus líneas. Se trata de una combinación, se trata de concebir la danza clásica desde la modernidad, con la mujer como centro y esencia», explica Aguiló, que en el próximo mes de abril presentará su nueva coreografía, una coproducción con los Teatros del Canal, de Madrid, y el Teatre Principal de Palma. Su sueño es estrenar un gran ballet clásico, «El Lago de los Cisnes desde mi perspectiva y mi lenguaje», señala con entusiasmo.