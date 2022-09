Andratx y sus edificios singulares

Nos cuenta Michels, nuestro hombre en la zona de Ponent, que el edificio del Cine Puerto, situado en la entrada del Port d’Andratx, y que está incluido en el Catàleg de Patrimoni Històric de Andratx, a día de hoy está completamente abandonado por parte del Ajuntament. Basta, si no, basta ver la hilera de contenedores de basura que hay delante de él –lo que, estéticamente, vendría a ser como colocarle a una imagen de Cristo dos pistolas–, y encima, según qué noches, sobre todo las de fines de semana, el olor a orín que desprende el lugar es insoportable, ya que muchos que salen de noche suelen mingitar allí de regreso a casa.

Y cuando llueve, se encharca

Como muchos de vosotros sabéis, este edificio fue construido por el arquitecto Enric Juncosa, hermano de Pilar Juncosa, por tanto cuñado de Joan Miró. Aparte del vínculo familiar, Juncosa construyó en Palma, entre otros edificios, el de los cines Capitol y Actualidades, el de la Clínica Rotger, el de Trasmediterránea, Casa Ques…

Volviendo al Cine Puerto, a pesar de ser patrimonio es en la actualidad zona de carga y descarga, aparcamiento de coches y ubicación de los citados contenedores de basura, estos justo delante de la puerta del edificio y debajo de las letras CINE PUERTO, ubicadas en la parte alta de la fachada. Aparte, cuando llueve, la zona en que está queda inundada.

Teatro Argentino

También, en el Port d’Andratx, el que fuera teatro Orpa, que el Ajuntament compró al Obispado, se ha convertido en un aparcamiento. Y por si fuera poco, el edificio que albergó el Teatro Argentino, de Andratx, fue derribado para construir en su solar un bloque de pisos.

Por ello, hay temor de que el citado cine pueda correr la misma suerte que esos otros edificios. Que desaparezca. Por ello, muchos de lo que viven en el Port piden al Ajuntament que vele por este singular edificio, por lo que en sí mismo es y significa, y no lo relegue, como ahora, al olvido.

Las cabras de nuevo

Las cabras vuelven a ser noticia en el municipio de Andratx, y más concretamente en la zona del Port, sobre todo en los alrededores de Cala Llamp y Camp de Mar, aunque ahí algo menos.

Y es que cada día que pasa el grupo de cabras se hace mayor. Y como son cabras sin dueño, no les queda más remedio que buscarse la vida como buenamente pueden, entrando en casas y ocasionando molestias a los vecinos. Y en el caso de que no puedan entrar, ¡da lo mismo!, desde fuera, y como pueden, se comen las plantas y todo lo que se les pone por delante.

¿Y qué pasa ante tal invasión? Pues, hasta la fecha, nada.

En Ajuntament, o no sabe como solucionar el problema, o no se ha enterado de su existencia… Que sí se ha enterado, pues que hay cabras sueltas en según que zonas del municipio lo sabe todo el mundo. Es más, en lugares como, por ejemplo, la calle Castañetas, a veces se reúnen tantas, que los turistas se paran para hacerles fotos. Y los que van de paso deben de circular con mucha precaución para no atropellarlas.

Invaden casas

Nos comenta Michels, que como sabéis es nuestro corresponsal en la zona de Calvià y Andratx, que algunos vecinos, con el fin de que las cabras no invadan las casas, y destrocen lo que encuentren a su paso, les dejan comida y agua en ciertas zonas, a fin de evitar que entren en sus viviendas. Es más, algunos no solo se las han encontrado en sus casas, sino que, además, las han visto bebiendo el agua de la piscina. Porque los animalitos, además de hambre, tienen sed, ¿y qué mejor lugar para saciarla que en una piscina?

Hay también otro problema, y es que las cabras atraviesan las carreteras, lo cual puede originar un accidente, pues lo que menos se espera el conductor de un automóvil es encontrarse con cabras que han salido de donde ni se sabe, de pronto.

Pues eso. ¿Qué hacemos con la cabras?

Porque no es la primera vez que hay invasión de ellas en Andratx. ¿Que el Ajuntament no dispone de los medios suficientes? Pues que recurra a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.