La pasada semana, Ángel Vega, parapléjico y miembro de Aspaym Illes Balears, asociación que vela por las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, denunció que el edificio que donó el Ajuntament de Binissalem para las personas de este colectivo, en este caso treinta, de la zona del Pla acudieran a él a fin de que fueran atendidas por un fisioterapeuta ocupacional, una trabajadora social y un logopeda, cosa que últimamente no han podido llevar a cabo debido a que las temperaturas elevadas que estamos sufriendo convierten en poco menos que inhabitable el lugar, cosa que de no remediarlo, ocurrirá lo mismo en invierno, pues la calefacción está también deteriorada.

Ángel Vega nos contó que el alcalde, con quien se habían entrevistado, les decía que al estar en minoría no podía hacer nada, debido a eso, a que gobernaba en minoría. Tampoco respondió a su llamada el comité técnico municipal de Patrimoni de Binissalem, con cuyos miembros también se entrevistaron. A raíz de la publicación de la noticia, nos llamó Andreu Villalonga, concejal y portavoz del PP del Ajuntament de Binissalem, y exalcalde de la localidad. «Durante mi mandato, concedimos a esta asociación este edificio, que hasta la fecha se dedicaba a la actividad de restauración. Concretamente, lo cedimos en 2017, lo cual significa que nosotros somos los primeros interesados en que tengan un lugar adecuado para realizar sus actividades. ¡Ah!, y cuando hicimos entrega del edificio, funcionaba la calefacción. Sin embargo, ahora nos encontramos con que carece de refrigeración y calefacción. Bien. Pero es que la oposición, o sea, PSOE, Més y PP, no podemos ejecutar una obra, pero sí hacer que el gobierno municipal la ejecute. Por otra parte, el alcalde, en ningún momento nos ha trasladado este problema que padece dicho colectivo, del que nos hemos enterado a través de la prensa. También nos sorprende saber que estas personas se sienten ninguneadas por el presidente de Patrimoni, cuando éste es regidor del partido del alcalde, que a su vez les dice que no puede hacer nada porque tiene las manos atadas».

Edificio cedido por el Ajuntament al colectivo Aspaym en 2017, siendo alcalde Andreu Villalonga.

Lo llevarán al próximo pleno

Ante esta situación, nos adelanta que «por nuestra parte, una vez que hemos tenido conocimiento de este problema, y no precisamente a través del Ajuntament, en el próximo pleno municipal vamos a pedir que se resuelva. Para ello, hablaremos con los otros partidos de la oposición para que también pidan que se dote de calefacción y refrigeración a este establecimiento». Por último, Villalonga nos recuerda que durante su mandato como alcalde decidieron donar este edificio a este colectivo por varias razones: porque allí podían ser atendidos por profesionales cualificados, porque, además, podían socializar, hacerse amigos, hablar de sus cosas, etc., y porque al estar próximo a la estación del tren, era menos complicado para personas discapacitadas llegar hasta él, incluso desde otras localidades».

Pues ahora a esperar al próximo pleno, donde seguramente el problema quedará resuelto y el colectivo de Aspaym podrá hacer uso de las instalaciones. Desde luego, por parte del PP –y esperamos también de PSOE y Més–, el alcalde no se va a sentir con las manos atadas para resolver, por el bien del colectivo de Aspaym Illes Balears, el problema que han estado padeciendo durante los últimos tiempo a causa de la calefacción y refrigeración inexistente en el edificio destinado a ellos.

El pasado domingo: cerca de Pere Garu y en La Lonja.

Basuras

De nuevo, los amigos de esta sección nos mandan fotos del estado de algunas calles de Palma. Y si lo hacen es señal de que no les gusta. Sí, qué duda cabe que algunos ciudadanos no la cuidan como debieran. Pero es evidente que los servicios municipales de recogida de basura deberían cambiar de estrategia. Es decir, un domingo por la tarde –el último, sin ir más lejos–, la zona de contenedores de una calle próxima a Pere Garau estaba así. ¡Domingo por la tarde, eh! Y por la noche, sobre las 21 horas, la zona de La Lonja estaba a tope de basura, a pocos metros de donde cenaba la gente en las terrazas de los restaurantes. No sabemos cómo se podría solventar este problema de las basuras por todas partes, a horas en que no es normal que las basuras estén a la vista, lejos de los horarios de recogida. Pero algo se tendría que hacer...