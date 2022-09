Aeromodelismo l Funeral entrañable l Presentación de libro, monólogo y premio

Os hablaré, en primer lugar, de aeromodelismo, concretamente del primer Campeonato de España de E-Combat Scale –se trata de una modalidad nueva de aeromodelismo en España– que se celebrará en el Club d’Aeromodelisme de Campos los días 17 y 18 de septiembre.

Dicho campeonato está organizado por el Club d’Aeromodelisme de Campos, y colaboran el Ajuntament de Campos, Fly Drones, Ihobbies, D’Alt de Cala Gamba, ACRE, Miliamperios, Allua escuela de aeromodelismo y Náutica Marroig.

Requisitos, programa y horarios

Los requisitos que se exigen a los participantes son estar en posesión de la licencia deportiva, expedida por la FAE, o cualquier otra federación autonómica con la habilitación nacional y en vigor durante toda la competición. Estar inscrito en el Registro de Operadores de UAS y llevar en el modelo el número de inscripción, así como seguro de responsabilidad civil. Además, el participante, antes de la media noche del pasado 10 de septiembre, habrá abonado la cuota de inscripción, que son 35 euros, y que incluye el pack de bienvenida además de comida para pilotos y jueces

Y en cuanto al programa y horarios, queda como sigue: el sábado, 17, entre las 8.30 y 10.30 horas, tendrá lugar la recepción de participantes, confirmación de la inscripción y validación de los aeromodelos. Entre las 10.30 y 12.30, briefing de pilotos. Y desde las 12.30 a las 19.00 horas, competición

Los resultados se darán a conocer a las 14.15 horas del domingo, y a continuación se procederá a la entrega de medallas y trofeos a los ganadores, y recuerdos a todos los participantes.

Doce participantes

Por lo que nos comenta Jaume Rosselló Pedrosa, uno de los organizadores del evento deportivo, y a la vez fundador de esta modalidad, que el pasado mes de febrero fue aprobada por la FAE (Federación Aeronáutica Española), la participación es excelente. «Somos doce los participantes, todos de la Isla, ya que desde la península no se han podido desplazar otros aeromodelistas. Pero, como digo, en cuanto a participación nos sentimos satisfechos, y a tenor de como resulte la prueba, seguro que en futuras competiciones se apuntarán más».

Con baile y ensaimadas

lDías atrás, falleció María Tur Ensenyat mientras dormía, a quien se la conocía como ‘María de los buñuelos’, dado que los hacía, y muy ricos por cierto. Y los hacía, a veces, en actos solidarios, pues fue mujer que destacó bastante en este campo, el de la solidaridad.

Nacida en el Port d’Andratx, al casarse con Emilio, con quien tuvo dos hijos, Emilio y Miguel, vivió en Magaluf. Estaba siempre dispuesta a echar una mano donde fuera menester, por lo que, quienes la conocieron, no la olvidarán. Por ello, el templo donde se celebró la misa-funeral por ella estuvo lleno, a rebosar.

En el transcurso de la misma, el celebrante, Pep Toni, cura de Magaluf, recordó la vida de la finada, destacando su buen carácter, que la permitía relacionarse con todo el mundo. Destacó también la facilidad que tenía para hacer buñuelos. Por eso, al final de la celebración, los asistentes, en su honor, fueron invitados a una buñolada.

Hay que decir también que durante el oficio religioso, un grupo de amigas de ella, también en su honor y recuerdo, bailaron ball de bot, al que era muy aficionada.

Michels Tur, su hermano, nos confesó que seguro que allá donde esté, se habrá alegrado viendo cómo la recordamos, que es como a ella le hubiera gustado, pues la muerte no tiene por qué estar envuelta con la tristeza.

Tres avisos: X. Barceló

lUna pequeña aclaración. Xisco Barceló presentará su libro Los ojos de nadie el próximo día 29 de los corrientes. Y lo hará en La Casa del Libro, en Avinguda Alexander Rosselló, 34, a partir de las 18.30 horas. Amenizará la velada literaria el mago Víctor Piña.

Roig de Diego: monólogo

Recordaros, por otra parte, que hoy, jueves, a las 20.30 horas, el actor Xisco Ródenas regresa a los escenarios para interpretar el monólogo escrito por Jaime Roig de Diego Esta noche con el presunto asesino del hijo de Dios. Con un pequeño monólogo que Dani Ginebroza recitará antes, «y que formará parte del espectáculo, ya que los dos –señaló Roig de Diego–, están interrelacionados, y que viene a ser como dos aspectos distintos del ser humano, unidos por la misma necesidad de comunicar, verbalizar, confesar, liberar…» ¿Dónde será la representación? En el auditorio de la Fundació Sa Nostra, carrer Concepció, 12, Palma.

Caterina Ross, premiada

A la espera de saber la segunda ronda de votaciones de los Grammys Latinos, Caterina Ross ha sabido que su videoclip recién estrenado Quiero ha sido reconocido como mejor vídeo pop en la cuarta temporada de los EMA (Europe Music Awards). La gala tendrá lugar a final de año en Eslovaquia. «La verdad es que no me lo esperaba» –dice Ross–. «Me mandaron un mail a mi página web para que les enviara el vídeo. Siempre me hace mucha ilusión que mi música se escuche en otros países, y si encima gusta, no puedo pedir más».