BeReal: así funciona la nueva red social de moda

La improvisación e intentar alejarse del postureo son los pilares de la app, que da instrucciones muy claras y directas a sus usuarios. BeReal envía una notificación a cada persona a una hora determinada del día y es solo en ese momento cuando esta puede publicar contenido. El usuario solo tiene dos minutos para hacerlo. Si no lo hace en ese periodo de tiempo, tendrá que esperar al día siguiente para poder compartir lo que está haciendo en ese momento.

La foto se hace con las cámaras trasera y delantera al mismo tiempo, con el objetivo de evitar imágenes o escenas preparadas y acercarse más a la realidad. Tomada la imagen, se puede elegir hacerla pública o compartirla solo con los amigos de la app. Otra represalia si no se sube la foto cuando se indica es que no podrás ver lo que han publicado tus amigos ese día, a no ser que hayan decidido hacer el contenido público. También se permiten comentarios, pero solo durante 24 horas, ya que desaparecen al día siguiente.