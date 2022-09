Este lunes 12 de septiembre es una fecha singular y no exenta de controversia. Para algunos es un día grande, testimonio de la historia de Mallorca y de la grandeza pretérita de esta tierra. Para otros no deja de ser una efeméride vacía, insulsa y hasta cierto punto tergiversada. Para el común de los mortales que no disponen de un día libre en su trabajo será un día más, parecido al siguiente o al anterior. Hoy prestamos atención a la 'otra' Diada de Mallorca, la que instauró y vistió de oficialidad Maria Antònia Munar en el Consell presidido por la extinta Unió Mallorquina (UM).

Corría el año 1997 y la conocida política mallorquina cuya carrera quedó enmarañada por los asuntos judiciales planeaba sus movimientos para restar representatividad al Partido Popular, hegemónico hasta entonces en las Islas. Un Consell de Mallorca fuerte podía proyectar una imagen de calado en el conjunto de la Isla, y así tal vez la formación regionalista ganaría peso en la política autonómica a costa de sus oponentes en el espectro mayoritario del centroderecha insular. Los pactos de progrés eran un invento muy 'verde' por aquel entonces, con apariencia de inestabilidad, y alguien pensó que al ente local le vendría bien un símbolo con el cual la ciudadanía se pudiera identificar. El posicionamiento contrario del nacionalismo mallorquín –recordemos que el PSM reivindicó desde sus inicios la Diada de Mallorca en la tradicional fecha del 31 de Desembre– no fue suficiente, y el PSIB blindó la iniciativa de su socia Munar. Algunos la llamaron una invención falsa, en bon mallorquí postissa. Los historiadores fijaron una fecha reseñable bajo su criterio: el 12 de Setembre. Ese día, según la historiografía, el rey Jaume II juró la Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca. Corría el año de 1276. Munar, en el acto de la Diada del 12 de Setembre del año 2006. Foto: J.Torres. Noticias relacionadas La 'primera constitución' de Mallorca Desde los tiempos de Munar la Diada mallorquina se celebró esa jornada del 12 de septiembre. Sorprende revisar los discursos de la presidenta uemita, como cuando hace más de quince años se mencionaba el desarrollo sostenible como una reivindicación justa y necesaria. En 2006, ante un auditorio entregado en el patio de la Misericòrdia de Palma, Munar manifestó que «la nostra economia, convé tenir-ho clar, no pot simplement créixer (...) tot té els seus límits i la nostra capacitat d'acollida també». «A Mallorca hi caben els que hi caben, i jo crec que no n'hi caben més». Palabras significativas, cargadas de lecturas toda vez que sabemos cómo concluyó la historia y cómo nos ha ido a la inmensa mayoría de los mallorquines hasta llegar a este 2022. Pero aquí no pretendemos hablar de UM ni de la saturación y el agotamiento sistémico que desde hace décadas amenazan la viabilidad de vivir en Mallorca. Lo cierto es que los gobiernos del Consell que siguieron al de Munar no tocaron una coma en la celebración de la Diada fijada por su predecesora. Incluso Francina Armengol, por aquel entonces al frente del Consell antes de comandar el Consolat de Mar, presidió en su día los festejos, sin perjuicio de que horas antes de concluir cada año miles de personas recorrieran las calles de Palma en una manifestación independentista que paulatinamente ha ido ganando músculo y presencia multitudinaria. Manifestación del 31 de Desembre de hace veinte años. Foto: P.Bota. Todo quedó igual algunos años más, hasta el mes de diciembre de 2016. Tuvo que llegar a la presidencia del Consell el ecosoberanista Miquel Ensenyat (Més) para que se deshiciera el entuerto de la oficialidad del 12 de Setembre como fecha culmen del mallorquinismo político y cívico. Fue una decisión que contó con el aval de una comisión de expertos historiadores. Los entendidos en la materia apoyaron la decisión de traspasar la Diada de Mallorca al 31 de Diciembre, tal y como se viene organizando desde entonces. Hay quien dice que la Festa de l'Estendard es la celebración cívica más antigua de Europa. Como en todo, algunas personas no asumen bien los cambios y año tras año representantes políticos del PP y Cs primero, y después de Vox, han acudido con flores a rendir tributo a la tumba del rey Jaume II, en recuerdo de aquella efeméride histórica y de la Diada de Mallorca que el ejecutivo de izquierdas trasladó en el calendario. Quién sabe si alguien dirá una última palabra en esta cuestión después de las próximas elecciones en Mallorca.