Rigoberta Bandini disfruta de los dulces mallorquines en el Fornet de la Soca

Rigoberta Bandini ha regresado a Mallorca. La artista, que en el mes de junio fue una de las protagonistas indiscutibles del Mallorca Live Festival, ha disfrutado de unos días en la Isla en compañía de Esteban Navarro, su pareja y padre de su hijo. Durante su estancia la artista ha acudido a El Fornet de la Soca, en el centro de Palma, dónde ha podido degustar una sabrosa ensaimada con albaricoques. La propia panadería ha compartido en sus redes sociales unas imágenes de la visita de la cantante acompañadas por un divertido texto: «Por tantas ensaïma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-más! Gràcies per la visita i per la música».

Unas palabras que hacen referencia a la canción que la hizo saltar a la fama en el Benidorm Fest: Ay mamá. Con un look muy veraniego y sus inseparables gafas de sol, Rigoberta y Esteban han posado muy sonrientes. Bandini es una amante de las Islas Baleares y precisamente en Ibiza anunció que va a dejar la música durante un tiempo. La catalana aprovechó su entrevista en el último programa de la temporada de La Resistencia para dar la triste noticia: «Tengo que explicar una cosa importante. En otoño voy a hacer la gira y después me retiro un rato largo. Ya estoy hasta el coño de las cosas, no puedo más», explicó a David Broncano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fornet de la Soca (@fornetdelasoca)

El Fornet de la Soca es uno de los negocios más conocidos de Mallorca e incluso la revista Vogue, en su edición de España, dedicó un reportaje a estos artesanos de la repostería local. Además, tienen una gran actividad en sus redes sociales y hace menos de un mes sorprendieron con su propia versión del videoclip del tema Despechá de Rosalía rodado en el Portitxol. Una divertida adaptación llamada Ensaimá en la que llenaron la playa de panades y otras delicias que salen cada día de su obrador.