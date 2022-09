Nace Esperanza y Justicia por Igual l Bestard y su tía l Carrera solidaria

El proyecto de Esperanza y Justicia por Igual nace de la necesidad de ayudar, y dar visibilidad, a una realidad oculta, que no es otra que la existencia de hombres maltratados. «De hecho es muy común el maltrato de hombres en nuestro país. Si bien el maltrato no suele ser físico (que también los hay), sí hay multitud de maltratos psicológicos, maltratos por denuncias falsas, maltratos por secuestros parentales, estafas, o incluso, muertes civiles.

Esto último ha lugar cuando un hombre, víctima de denuncias falsas, es juzgado por el pueblo, o de forma mediática, y aunque con el tiempo, a veces años, consigan demostrar su inocencia, el daño ya está hecho, debido a que la buena imagen de una persona es muy fácil perderla pero muy difícil recuperarla, lo cual puede llevar, incluso, al suicidio, tal y como ha sucedido en muchas ocasiones. Suicidios que no suelen trascender, pero que existen, ¡y en gran medida! Cosa que nos gustaría evitar».

Lo que ofrece

Todo esto nos lo cuenta, casi de un tirón, Manuel Mas, presidente de la Asociación SOS Calvià. «Y para sacar adelante este proyecto, que dicho sea de paso ya está en marcha, nos hemos unido tres asociaciones solidarias, Sal y ayuda, presidida por Luis Palou; ANAVID, a cuyo frente está Macarena de Juan; y nosotros, SOS Calvià. Y el objetivo no es otro, como ya he dicho, que el de intentar ayudar a todas las personas que estén pasando por un calvario de este tipo.

¿Qué les ofrecemos? Entre otros servicios, ayuda psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo humano para quien lo necesite. De momento –añade–, ya estamos dando apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar. Y sin habernos publicitado en ningún sitio, vamos a presentar nuestra primera demanda que tiene que ver con el maltrato hacia el hombre, una realidad que no podemos ignorar, sino que tenemos que afrontarla.

Por eso, aquí estamos, a disposición de estas personas. Y que conste que no estamos solos, ya que nos respaldan psicólogos y abogados que van a trabajar de forma altruista y ayudando en todo lo posible al afectado, al que en muchas ocasiones todo le viene casi de sorpresa, por lo que no sabe cómo afrontar la situación, de ahí que necesite la ayuda de un profesional.

De momento, nuestro objetivo es concienciar y formar a la sociedad en los distintos tipos de violencia que se producen, venga de donde venga, poder identificar sus señales en fases tempranas, e intervenir de forma preventiva, pretendiendo que se aplique la Justicia por igual, y que la gente que nos solicite ayuda encuentre en nosotros ese rayo de esperanza que ahora se le niega, rompiendo todos los tabúes que existen y, sobre todo, perder el miedo a denunciar por que el hecho de que eres un hombre, sin darte cuenta de que, si no lo haces, estás siendo machista contigo mismo. Porque da igual quién seas, y de quién recibas el maltrato, lo cierto es que estás siendo perjudicado o perjudicada y nosotros vamos a intentar ayudarte, ¿Cómo? Con esperanza y Justicia por Igual para todos». Las personas interesadas pueden dirigirse a Esperanza y Justicia por Igual a través de mdejuan@hotmail.com, info@salyayuda.es y manolobeach@ gmail. com.

Trabajo y calor

El presente verano será recordado por el actor mallorquín Joan Carles Bestard como uno de los más calurosos de su vida, pero también como el de mayor trabajo actoral. Por una parte, Bestard se ha paseado por pueblos y ciudades mallorquinas con la comedia Un caramull d’embulls, cuyo texto y dirección han corrido a cargo del director catalán, y desde hace tiempo empadronado en Mallorca, Ricard Reguant.

¿Cuál ha sido el balance que ha arrojado dicha obra? Muy bueno, pues, solo durante los meses de julio y agosto hemos realizado más de 15 funciones, entre otras, las de Búger, Alcúdia, Can Pastilla (Club Náutico), s’Estanyol, Vilafranca, Pollença, Can Picafort, Llucmajor, Alaró, ses Salines, Estellencs, Cas Concos… Funciones muy aplaudidas por el público y con buena nota por parte de la crítica. «Una función teatral –señaló Bestard–, producida en su totalidad por Trui Espectacles. De hecho –recordó–, la compañía se llama Trui Teatre, que de manera interrumpida lleva creando una comedia anual desde 2015». En esta ocasión, junto a Joan Carles Bestard, estaban Marga Pons, Moritz Bonnín, Cata Rosell y Ángela Aso.

Joan Carles ha tenido un verano con mucho trabajo.

Un caramull d’embulls cuenta la historia de Bernat (Joan Carles Bestard) que decide implicar a su mejor amigo, Felip (Moritz Bonnín), en sus líos de cuernos y problemas familiares, lo que da pie a infinidad de equívocos y fantásticos gags que hacen las delicias del público. Y es que. la compañía Trui Teatre se ha convertido en el mejor referente durante el verano para ver una buena comedia, divertirte y reír durante casi dos horas, por lo que seguro que sus responsables ya están pensando en una nueva comedia para el próximo año. Y ¡seguro! que volveremos a reír con ellos.

Y… Pues que ya puestos, no olvidemos las andanzas del que sin duda es el personaje estrella de Joan Carles Bestard, Madò Pereta, con el que también ha recorrido Mallorca y Menorca. «Un año con muchas galas, lo que se ha traducido también en mucho trabajo». Ahora, Joan Carles está sopesando nuevos proyectos. «Por experiencia sé que mejor no adelantar nada si no lo tienes bien atado».

...y una sugerencia

Hace una semana os hablamos de Cristina de Ves, atleta mallorquina, de Inca, a quien una extraña enfermedad, la SCC, truncó su brillante carrera, postrándola en una silla de por vida.

Os contamos que uno de los deseos de Cris era el de dar visibilidad a esta enfermedad, de la que solo hay dos casos en España, de los que uno es ella, lo que la convierte en la única que la padece en Mallorca.

Pues bien, a fin de dar visibilidad al SCC –porque cuanto más se sepa de esta enfermedad más armas tendrá la Medicina para combatirla– se ha organizado una carrera internacional en Montuïri, ya que, según nos contaba su marido, han sido invitados atletas internacionales. Queremos decir con ello que, si tú eres atleta y quieres participar, hazlo. ¡Todo sea por dar visibilidad a esa enfermedad! ¿Que si estará en la línea de salida Cris? ¡Por supuesto que sí! Irá sentada en una silla especial, tirada por su marido, con la intención de hacer el recorrido completo.

Si eres deportista y solidario, apúntate a esta causa. ¡Todos con Cristina!

Como además de intentar visibilizar esta enfermedad, se intentará recabar dinero que se entregará a la Fundación de Enfermedades Priónicas –la SCC es una de ellas– que la investiga, por lo que, a lo largo de la jornada, se celebrarán rifas y sorteos… Por tanto, ¡ánimo, atletas! Que cuantos más participéis más difusión tendrá la SCC y más dinero se conseguirá. Así que nos vemos…