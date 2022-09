Con la llegada de septiembre, el regreso a la rutina es inminente. Además, la vuelta al cole puede ser algo difícil de asimilar para todos los miembros de la familia. Por todo esto, la actitud de los niños es primordial para afrontar el primer día. Es recomendable hacerles sentir que están preparados y anticiparles a los acontecimientos. Para que esa semana sea lo más llevadera posible, te dejamos una lista de consejos que podrás utilizar el primer día de clase.

Empieza a practicar la rutina con antelación

Para que no sea un cambio abrumador, lo más aconsejable es incorporar nuevos hábitos paulatinamente. Es bueno introducir el horario escolar, levantarse solo, aprender a hacer la cama o irse pronto a dormir. De esta manera, el cuerpo se adaptará a madrugar y el primer día no supondrá un gran reto. Darles la oportunidad de practicar la rutina les permite aclimatarse antes de que sea el momento de volver realmente al colegio. También, es importante enseñarles a preparar el material la noche de antes para no ir con prisas por la mañana.

Comprueba su estado emocional

Las primeras semanas suponen un cumulo de emociones, nervios, inquietudes... Los pequeños suelen tener preocupaciones y dudas ante la vuelta a las aulas. Por ello, es positivo asegurarles que estar nervioso es normal. De hecho, esto les ayudará a validar sus sentimientos y saber que no pasa nada por sentirse así. Los niños son un reflejo de sus casas, por lo que mostrarse positivos y con ganas ante el regreso a clase influirá positivamente en su percepción. Del mismo modo, es importante que formen parte de la toma de decisiones, así empezarán a asumir responsabilidades.