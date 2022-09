Ya queda poco para que los días se acorten y las temperaturas desciendan y, para aprovechar los últimos coletazos del verano, hay pocos planes mejores que disfrutar de un festín al aire libre. Bocadillos de calamares, pita gyros, pizzas, toda clase de hamburguesas, fish and chips, o fettuccine bolognese son solo algunas de las delicias que se pueden degustar en Van Van Market un evento gastronómico de Estrella Damm que reúne las mejores propuestas de street food de Barcelona y la Isla. El evento arrancó el pasado viernes y las food trucks permanecerán hoy abiertas entre el mediodía y la medianoche.

Aunque, a causa del bochorno de este sábado, la zona estuvo tranquila durante el día, a medida que disminuía el calor y se acercaba la noche el Van Van se fue animando. A los pies de la Seu, en un entorno inmejorable, el público pudo escoger entre una amplia oferta gastronómica: la cocina griega y croata de Panza Catering, los platos marineros de La Pulponeta, las hamburguesas de Gala Urban Food, los helados artesanales de Guapaletas, el fish and chips de Wanderlust, el sándwich de Chimichurri, los bocatas de Indivisible, las pizzas y los panzzeroti de L’Artista, los dulces y el algodón de azúcar de Anita Cake o el café de primera calidad de Marabans.

Y todo ello acompañado por la cerveza bien fresca y buena música en directo. El evento apuesta por grupos indie de Barcelona y la Isla. El viernes tocaron The Cicely Satellites y Yawners; ayer les tocó a Go Cactus y Big Menú y hoy, para acabar la fiesta por todo lo alto, The Prussians subirán al escenario a las 18 horas, y dos horas después, le llegará el turno al solleric Joan Miquel Oliver.