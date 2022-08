Gestionar un canal de Youtube no es una tarea sencilla: se debe crear contenido original de forma regular, se debe cuidar a la comunidad y lograr enganchar a la audiencia, entre muchos otros factores. Pero hay quien sabe dar con la tecla. La maestra artesana Mayte Llompart (1968) ha recibido la placa de plata que entrega el sitio web cuando sus creadores de contenido alcanzan los 100.000 suscriptores. En ‘Decoupage y Más’, el nombre de su canal, enseña todo tipo de manualidades con las que otorgar una segunda vida a nuestros muebles y objetos decorativos, una divertida y creativa forma de reciclaje.

La artesana, especializada en la decoración de objetos, impartía cursos de decoupage en un taller de Ciutat, que cerró en 2014 a causa de la crisis económica. «Allí se nos ocurrió abrir un canal de Youtube, pero no con la intención de crecer de esta manera. Fue un buen gran aprendizaje para mi capacidad didáctica», dice Mayte que, desde 2016, acumula más de once millones de visualizaciones en los 688 videos que componen su canal, con 118.000 suscriptores.

«Lo bonito de todo esto no es solo el dinero que puedas ganar, sino los amigos que haces. Hay gente que te quiere sin conocerte: han venido de la Península para verme, unos han reconocido mi voz, otros me han confesado que soy su compañía en las noches o en los malos momentos. Tengo casa en todos los países del mundo», cuenta Mayte, que acumula infinitas anécdotas con sus seguidores. Ahora bien, no todo es de color de rosa, un canal de dichas dimensiones necesita una gran dedicación: «Para mantener a tu comunidad debes estar muy pendiente, tienes que resolver dudas y contestar comentarios, innovar, encontrar materiales para que les salga un poco más económico, etc. Es un poco esclavo, pero el feedback es muy importante. Si pudiese invertirle ocho horas diarias, la comunidad crecería mucho más. Al final, me lo tomo como un proyecto de futuro. Cuando me jubile pienso seguir con las manualidades, me reporta mucho a nivel emocional. Será una fuente de ingresos extra, mis manos no se estropearán y tendré algo con lo que entretenerme», explica la artesana que, actualmente, además de la gestión de su canal, al que le dedica horas y horas de grabación y edición de vídeo en los fines de semana, trabaja en Papelerías Company.

Mayte posee carta de maestra artesana y lleva el arte en la sangre: «He heredado las manos de mi abuelo, el escultor Jerónimo Llompart Soliveret. Cuando era niña ya pintaba, cosía, hacía y deshacía. Debería haber estudiado Bellas Artes, pero antiguamente te aconsejaban tirar a lo más práctico», cuenta Mayte al echar la vista atrás.

Las visitas de los tutoriales de Mayte repuntan cuando amanece en los países de Sudamérica, donde vive casi el 70 por ciento de su audiencia. «Como se suele decir, nadie es profeta en su tierra; soy mucho más conocida en Latinoamérica que aquí. Parece que las manualidades están mucho más integradas en su vida», afirma Mayte, que invita a todos los mallorquines a pasarse por ‘Decoupage y Más’.