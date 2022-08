Puede resultar de lo más incómodo tener moscas en tu hogar. Además, estos insectos difíciles de eliminar llevan a su alrededor millones de bacterias. Su atracción por la materia orgánica en mal estado, las convierte en uno de los portadores más peligrosos de enfermedades. Pese a que se pueden vencer con los clásicos insecticida o aerosoles, estos son dañinos para el medio ambiente y para nuestra salud. Por ello, te mostramos algunos métodos caseros muy eficaces para decir adiós definitivamente a las moscas en tu casa.

Embudo con una botella de plástico

Para realizar esta trampa, será necesario tener una botella de plástico, tijeras, cinta adhesiva, agua y azúcar. Primero, hay que recortar la parte superior de la botella hasta la mitad más o menos, concretamente, donde la botella empieza a ensancharse. Después, colocaremos la parte superior de la botella, la que tiene el tapón, dentro de la otra pieza con la boquilla hacia abajo, como si fuera un embudo. En el trozo de base de la botella, añade una mezcla de agua y azúcar. Finalmente, pega las dos partes con cinta adhesiva alrededor. La trampa funciona mejor si se calienta al sol, al igual que es perfecta para espacios exteriores.

Trampa con cerveza

Muy similar a la anterior, esta trampa para moscas se realizará con los siguientes objetos: tarro de cristal sin tapa, embudo de papel o cartón, cinta adhesiva y un vasito de cerveza. Las moscas se sienten atraídas por el dióxido de carbono y el olor de la cerveza. También puedes usar sustancias dulces, por lo que puedes añadirle a la cerveza una o dos cucharaditas de azúcar. Una vez puesto el líquido en el tarro, haremos un embudo con el cartón, a modo de cucurucho, y lo uniremos con cinta adhesiva colocando la parte fina dentro del frasco de cristal. El embudo no debe entrar en contacto con la cerveza. Ahora, solo queda colocar la trampa cerca de una ventana o en una terraza exterior.

Olores frescos para ahuyentar a las moscas

Finalmente, este truco no atrapa a estos insectos, sino que los ahuyenta. Para ello utilizaremos un limón y unos cuantos palillos. El olor a limón espanta a las moscas, por eso cortaremos un par de rodajas a las que les clavaremos los palillos. No obstante, para que este remedio funcione, hay que cambiar el limón a diario para que no se seque y deje de ser eficaz. Otros aromas que espantan a las moscas son el de las plantas aromáticas, en especial, el crisantemo, la salvia, el romero, la albahaca, el tomillo y el orégano. Coloca estas plantas en una ventana y no se acercará ningún bicho.