Un parque que precisa más atención y arreglos l Fiesta LGTBQIA + No binaries

Volvemos de nuevo con los parques de Palma, concretamente con los de nueva creación. En esta ocasión, nos referiremos al que está, desde noviembre de 2020, en Son Dameto, concretamente en un terreno que hay lindando con la calle Andreu Jaume i Nadal. En noviembre de dicho año, el alcalde José Hila y la regidora de Infraestructuras y Accesibilidad, Angélica Pastor, invitaron a los vecinos a que plantaran árboles –dieciocho en total– en él, lo cual nos parece bien. Porque se planten árboles, y que en ello participen los vecinos, es bueno.

Casi dos años después –anteayer– pasamos por allí… ¿Y qué vimos o qué echamos a faltar? Varias cosas, que suponemos que el citado departamento de Cort subsanará, y más cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina. Pero, por si acaso, las señalamos:

Una. El parque no tiene vallas.

Dos. En el parque no hay bancos, luego nadie se puede sentar.

Tres. En el parque, en vez de plantas debidamente cuidadas, hay hierbajos resecos y algunas de sus plantas verdes tienen pinchos, lo cual supone un peligro. Zona ajardinada, ninguna.

Cuatro. Por según que partes, salir de él, a causa del desnivel que hay, no es fácil. Tampoco es fácil llegar a la zona asfaltada a través de caminos de tierra. Sobre todo tras haber llovido.

Cinco. En los caminos asfaltados hay curvas y desniveles pronunciados, lo cual es un hándicap para los discapacitados con movilidad reducida: lo tienen difícil para subir a través de ellas y complicado para descender, pues se pueden embalar, desequilibrar y caer. Tampoco lo tiene fácil la mamá que quiera acceder a él con el cochecito con su niño, ya que bajando tendrá que ir frenando, y subiendo, empujando.

Y seis: por la calle que linda con el parque hace tiempo que no ha pasado el jardinero. Pensamos eso viendo las hierbas silvestres que crecen en las aceras.

Más desniveles, ahora sin asfaltar, muchos árboles –que hay que regar, si no, se secan– y zonas que necesitan más cuidados.

Nos parece muy bien que el alcalde de Palma anime a los vecinos a que planten árboles en solares vacíos con la intención de convertirlos en parques. Pero la diferencia entre estos y lo que hay ahí es abismal. Y es que no es un descampado, pero tampoco un parque… Que sí, que se puede convertir en él. Pero le faltan muchas cosas. Y sobre todo, pensar en los discapacitados y personas mayores.

Una fiesta inclusiva

Marta Romero y Pilar Vázquez, de quienes os hablé hace semanas, tienen la empresaM&P Groupe –y son propietarias de las marcas Lady’s Lab (fiestas para lesbianas) y Guest Lab(fiestas para gais)–, a través de la cual, y sin recibir ayudas ni subvenciones de nadie, se dedican a organizar fiestas para el colectivo LGTBQIA + No binaries. Y las organizan en lugares seguros y, al mismo tiempo, atractivos, cuya puerta está abierta a todo el mundo, y en él incluimos al mundo heterosexual, «aunque –apunta Pilar–, el 99 por ciento de la asistencia pertenece al colectivo».

Marta Romero y Pilar Vázquez.

Dicho lo cual, os recordamos que mañana, sábado, en lo que antes era Can Penaso, hoy Tramuntana Pool Club, organizan una fiesta en la que unifican las dos marcas, y a la que han dado en llamar Goodbye Summer LGTB, y que dará comienzo a las 17 horas, con un ‘piscineo’ que se prolongará hasta las diez de la noche, al que seguirá, hasta las cuatro de la madrugada, la discoteca a tope, o sea, música, baile… Para seguir pasándoselo bien, vamos, pero ahora en territorio de secano. Nos cuentan que a este evento de once horas de duración –los precios están detallados en Instagram @ladyslab.oficial y @guest­_lab–, pese a que su dress code sea el blanco, podéis asistir disfrazados, en bikini o como os apetezca, eso sí, dentro de un orden, pues es un lugar libre, donde nadie se siente discriminado. Durante la velada se celebrará un sorteo vía Instagram, así como otros en directo, un show de drag, además de que sonará una música buenísima, seleccionada por excelentes DJ. ¡Ah!, la speaker del evento será Marta.