Marta no falla a su cita diaria con las zapatillas. Cada día al salir de trabajar se calza sus deportivas y sale a hacer kilómetros. Desde que hace tres años le diagnosticasen ansiedad y depresión el ejercicio físico se ha convertido en la medicina perfecta para combatir la enfermedad. Aunque los comienzos no fueron fáciles, ahora ha encontrado en el deporte la receta ideal para rebajar tensiones y liberarse del malestar. Y es que ejercitarse es la mejor píldora contra muchas enfermedades, ya que reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, la diabetes tipo 2, la obesidad, la osteoporosis, la ansiedad y la depresión, entre muchas otras. Conocedores de ello, el sistema de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) ha puesta en marcha un estudio para comprobar los beneficios en la salud de la población de prescribir ejercicio físico.

El proyecto parte de la idea de que los médicos de Atención Primaria puedan recetar a sus pacientes, y no como hasta ahora recomendar, hacer ejercicio físico. No sólo será un consejo, sino que como si de una pastilla se tratase, los facultativos le recetarán a los pacientes la dosis adecuada y el momento del día en el que ‘tomársela’. La idea es crear un programa de «prescripción social» de actividades que no pasan por tomar fármacos, con el objetivo de reducir la carga del sistema, según ha publicado The Guardian. Sin embargo, la realidad es mucho más complicada. ¿Es posible recetar deporte en una consulta sin que se quede en una mera recomendación?

«Del dicho al hecho hay un buen trecho. Esto es lo que pasa con las prescripciones de ejercicio físico en España, que no basta con decirlo o recomendarlo en la consulta, hay que trabajarlo y hacer un acompañamiento y seguimiento. Los médicos de Primaria tienen que trabajar para que en la zona de su centro de salud haya gimnasios y lugares en los que desarrollar actividades deportivas, tienen que conocer la oferta que hay y planteárselo a los pacientes de una manera más activa», explica el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March.

Los beneficios de la actividad física están demostrados que no hay duda posible sobre sus infinitos beneficios. Sin embargo, España es el cuarto país con más personas completamente sedentarias de Europa (un 15 %) y la media de actividad es de 5,2 horas semanales, frente a las 6,1 de Europa, según una encuesta de Ipsos publicada en 2021. «Los médicos necesitan formarse y tener más tiempo para poder hacerlo. Necesitan poder conocer el entorno y aquello que les van a prescribir a sus pacientes. No basta con decirlo en la consulta, si no hay facilitadores se queda en una recomendación. Hay que plantear que el proceso no sea solo prescribir, sino facilitar y, sobre todo, acompañar. Hay que hacerlo fácil, hacer fácil lo sano», asegura March.

El experto reconoce que la prescripción de ejercicio físico pasa por tener instalaciones deportivas en las barriadas y fomentar los programas de actividades desde los centros de salud. «Hay que activar varias palancas para que funcione más allá de una recomendación. Es muy importante conocer los recursos del entorno, los gimnasios, polideportivos, rutas… los horarios que tienen e incluso poder acompañarlos. Hay médicos que hacen salidas con grupos de pacientes para hacer senderismo o conocer la instalaciones, eso ayuda a hacer un seguimiento».