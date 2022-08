Un vídeo compartido en Twitter ha desatado la preocupación de los internautas. En las imágenes compartidas por el perfil Social Drive se puede ver a tres personas circulando por una carretera de Ibiza sobre una moto.

Hasta aquí la irregularidad ya es mayúscula pero el detalle alarmante viene dado porque la persona que viaja en el medio del vehículo parece ser una mujer que no se encuentra consciente, a lo que definen que está «borracha o drogada».

Circulan 3 personas en una moto y el pasajero del medio recostado 📹 Ibiza pic.twitter.com/nKZQfxZg6Q — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 24, 2022

Uno de los internautas se pregunta: «La persona que va en medio parece una chica, además parece desmayada... será que la drogaron? esta muy raro…». Otros aportan: «Estaba flipando hasta que he leído Ibiza y ya me parece normal» o «En la isla no hay normas».