Carles Marín nació en Felanitx en 1971. Es licenciado en Periodismo, en Filología Hispánica y en Filología Catalana, además de doctor en Filología (especialista en lengua y medios audiovisuales). Y es, además, profesor titular de Periodismo Informativo Audiovisual y director del Máster en Reporterismo de TV en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), de Madrid. Está claro que sus dos pasiones son la televisión y la docencia. No en vano ha sido vicedecano y vicerrector de universidad, directivo de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión –formando parte del equipo de dirección de los debates televisados con motivo de las elecciones generales en 2008 y 2011– y ha trabajado durante treinta años en medios audiovisuales locales, nacionales e internacionales, como TVE, Antena 3, América TV (Miami), Neox, IB3, Canal 37, Telenova, RNE, Onda Cero, Diari de Balears, etc. Y desde este mes de agosto, en Cuatro, como periodista de actualidad y política del programa Cuatro al día. En radio y televisión ha trabajado la información, el entretenimiento y la cultura. Tiene doce libros publicados y más de treinta artículos científicos.

«Comencé con 19 años en la televisión de Felanitx, dirigiendo y presentando el programa de entrevistas Tal como son. He de reconocer que aprendí mucho en aquella televisión local que se hacía con pocos medios, pero con mucha ilusión. En realidad, mi pasión por la comunicación comenzó a materializarse ahí, incluso antes, pues con 8 años ya cogía un micro y empezaba a entrevistar a todo el que se me ponía por delante. Y ahora, años después, echando la vista atrás, he de confesar que me siento afortunado, porque en esta profesión he podido formar parte de todos los procesos de producción y realización, tanto de programas radiofónicos como televisivos».

20 años en Madrid

«En 2023 cumpliré 20 años en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos. Como docente e investigador, he podido viajar por medio mundo y conocer cómo es el periodismo de otros países, y a la vez aportar mi visión de lo que se hace en el nuestro. Pero estos últimos años han sido especialmente duros, puesto que he formado parte de proyectos científicos que me han obligado a hacer estancias en el extranjero y publicar entrevistas de reconocido prestigio. Ahora, mi objetivo es continuar formándome para conseguir la cátedra, para mí el último gran paso académico en el mundo de la docencia universitaria».

Ahora en ‘Cuatro al día’

«Después de varios años sin vacaciones, este iba a dedicarlo al descanso, pero me llamaron de Cuatro y no dudé en aceptar otro reto: formar parte de la mesa de actualidad y política del programa Cuatro al día. Por eso, llevo un mes de agosto con viajes constantes a Madrid, pero con la misma ilusión del primer día: desplegar mi vocación por la comunicación». Como periodista, Carles está al corriente de la situación que atraviesa el país. ¿Preocupado?, preguntamos... «Me preocupa la guerra de Ucrania y las consecuencias que se derivan de ella. Además de las pérdidas humanas que conllevan, la inflación desbocada está provocando una subida de precios y un aumento del coste de la vida, inasumible ahora mismo para muchos ciudadanos. Todos ya lo notamos desde hace meses, cuando vamos a hacer la compra, o cuando echamos gasolina al coche o cuando nos vamos de vacaciones. Por ello, debemos cambiar el chip y prepararnos para lo que pueda venir a partir de septiembre. No quiero ser alarmista, pero más vale prevenir que curar. De hecho, el Banco Central Europeo (BCE) ya ha anunciado una subida de tipos de interés para intentar frenar la escalada de precios. Lo llaman enfriar la actividad económica para encarecer el dinero. Es cierto que es la pescadilla que se muerde la cola, pero en el caso de cada familia, de cada uno de nosotros, ahora mismo debemos nadar y guardar la ropa para lo que pueda venir».

Y en cuanto al futuro que se vislumbra, lo tiene también muy claro. «El futuro más inmediato lo veo delicado, sobre todo para los más jóvenes, que no pueden emanciparse, que no pueden tener sueldos dignos para vivir, etc», afirma. «Hace poco –continúa–, en relación con la pandemia del coronavirus y el estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania, una alumna de 19 años me decía al finalizar una clase en la universidad: ‘Profesor, ¿la vida es siempre así?’. Yo le dije que no, que hay ciclos. Que hemos tenido unas décadas de mucho bienestar, pero que nuestros abuelos, e incluso nuestros padres, vivieron guerras, una dictadura y pasaron hambre. Veo demasiado ensimismamiento hoy en día. Por tanto, es hora de actuar, de dejarse de peleas, de hacer un frente común. No solo hay que pensar en los que estamos aquí, y ahora, sino en las nuevas generaciones, en el mundo que les vamos a dejar».

Experiencia

Volviendo a su profesión, Carles Marín reconoce que «una parte importante de mi vida profesional está ligada a mi tierra, a mi gente, a mi cultura y a mi lengua. Siempre he colaborado en los diferentes proyectos que han surgido en Balears, ya sea en televisión, en la radio o en la prensa escrita. Si bien llevo con orgullo ser felanitxer allá por donde voy, sigo, y seguiré, abierto a cualquier colaboración con los medios de comunicación mallorquines».

Caption

Ya sale a la venta

Para finalizar, un recordatorio. Este jueves sale a la venta Sin reglas, novela escrita por Patricia Chinchilla. Es un relato sobre el amor y las infidelidades en tiempos de menopausia y andropausia contado por catorce personas, siete mujeres y siete hombres que viven en Mallorca, y a quienes Patricia Chinchilla entrevistó meses atrás. Es un libro que resolverá muchas dudas. Lo pueden encontrar desde hoy en la Casa del Libro, de Palma. De momento, no hay una presentación oficial, ya que esta se pospone al 22 de septiembre, en la sede de la Fundació Sa Nostra.