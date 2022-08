La piel está siempre expuesta a los cambios de clima, lo que provoca que sea muy sensible a las pequeñas variaciones de temperatura del día a día. Con la sequía, el calor y la contaminación, es posible que se broten manchas o escamas que dan comezón. Además, aquellas personas que hayan sufrido enfermedades como dermatitis atópica, se ven mucho más afectados. Sin embargo, no solo las personas propensas a desarrollar enfermedades dermatológicas son afectadas, sino también cualquier ciudadano que no lleve a cabo una rutina de cuidado e hidratación de la piel. De esta manera, en las regiones donde el ambiente ha tenido una desmejora notable en la calidad del aire o falta de agua, pueden sufrir efectos adversos a la sequía.

Para evitar que estos efectos de la sequedad puedan ir a más y suponer un verdadero problema para la vida, los expertos comparten una serie de consejos para cuidar la piel: evitar duchas largas y aclararse con agua templada; no usar esponjas al enjabonarse; utilizar poco jabón; secar sin frotar; aplicar una crema hidratante y utilizar siempre protector solar.