La versatilidad de prendas genderless, moda queer (la intersección entre las diversas identidades sexuales y estilos), la diversidad y la inclusión, mezclando las últimas tendencias de la moda balear, de estilo bohemio y relajado, protagonizaron la pasarela del primer ciclo de ‘Out of the closet’ celebrada por W Hotels de Eivissa, organizador de un evento que estuvo coordinado por Carme Coll. La primera edición reunió, en dos jornadas distintas, interesantes propuestas de nueve diseñadores de las Islas, y sobre la pasarela, varias modelos transgénero.

En un espacio abierto, plural e inclusivo, como las terrazas de W Ibiza, los mallorquines Carlos Delgado y Maria Genovard mostraron el pasado fin de semana sus colecciones haciendo un guiño al colectivo LGTBI+ y a la libertad sexual. El 2 de agosto, otras dos mallorquinas, Tania Presa y Natividad Castillo, presentaron sus diseños en esta pasarela.

El ‘cura’ que escenificó el ‘enlace poliamor’.

Un diseño de Carlos Delgado.

La escritora y activista Rocío Saiz fue la maestra de ceremonias de la velada que clausuró ‘Out of the closet’, en la que Carlos Delgado (Palma 1980) presentó su colección más libre y divertida. «La he llamado A Mi Manera y trato de expresar lo que en ese momento, y con el tejido que tenía delante, me venía a la cabeza. Sinceramente he hecho lo que me ha dado la gana, no he querido seguir ningún estereotipo, sin importarme lo que pudiera pensar la gente o la crítica». El resultado, aplausos y ovación a una prendas muy ponibles, desenfadadas, atrevidas y elegantes, tanto para la mujer como para el hombre. «He diseñado con alma, sin pensar que lo lleva un hombre o una mujer».

El diseñador Carlos Delgado, ovacionado en el cierre de su desfile.

La saxofonista Anastasia McQueen fue una de las artistas de la noche.

Sobre la pasarela, Carlos Delgado ofreció una de las representaciones más atrevidas y polémicas de la velada al simular una boda poliamor. Un hombre y dos mujeres, frente a un sacerdote. Una de las novias fue la modelo transgénero Martina Benvenutto. Faldas largas, cortas con flecos, camisas y pantalones overside, vestidos con estampados de leopardo y prendas muy de prêt-à-porter de lujo expresaron el derroche de creatividad de A mi manera, de Carlos Delgado. La velada contó con la actuación de la saxofonista Anastasia McQueen, el violinista José Asunción y la DJ Nuria Scarp, encargados de poner ritmo a una noche inolvidable y un escenario cuidado hasta el más mínimo detalle.

La elegancia y los excelentes acabados destacaron en el pase de moda.

La artista y diseñadora Maria Genovard (Artà, 1962) presentó Jan, una colección inspirada en su nieto de tan solo año y medio, «que me gustaría que creciera en un mundo sin diferencias, tolerante, con libertad y respeto». En su atelier, combina distintos tejidos y crea prendas para mujeres, que pueden llevar hombres y viceversa. «Siempre he trabajado para la mujer, pero en esta ocasión me abro en apoyo al colectivo LGTBI+. No hay distinción en Jan, son prendas holgadas, transparentes, en las que predomina el negro en la mayoría de las confecciones, además de unos destacados detalles hechos en blanco». Fiel a su estilo de líneas elegantes y perfección en los acabados, Maria Genovard recibió una fuerte ovación del público. La diseñadora y artista multidisciplinar, mucho más conservadora en anteriores colecciones, abre una puerta a romper cualquier estructura que encasille en un solo género.

La moda sin género estuvo presente en los diseños de Genovard.

La diseñadora Maria Genovard, muy aplaudida, escoltada por los modelos.

Más de 400 invitados asistieron, en sus dos puestas en escenas, a los desfiles de ‘Out of the closet’, en los que Csaba Boda, director general de W Ibiza, aseguró «hemos escogido la industria de la moda para, a través de estos desfiles, dar voz y visibilidad a creadores y artesanos locales con un producto único de gran calidad, además de abanderar la libertad de expresión y la reivindicación de la individualidad de las personas».