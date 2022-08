BZRP Music Sessions, Vol.52 es el título oficial de la colaboración entre el DJ argentino Bizarrap y el artista español Quevedo. El hit del verano, popularmente conocido como Quédate, se encuentra en el puesto número 1 en todas las listas de éxitos musicales en plataformas online y radio. Con un ritmo fresco y una letra pegadiza, la famosa canción ha experimentado varios cambios por parte de la afición del fútbol. Desde la UD Las Palmas y el Real Betis Balompié, hasta la Selección Argentina, no han querido desperdiciar esta oportunidad y han convertido este tema en un himno propio.

El usuario de TikTok @ryhmusicok, quien tiene 59.300 seguidores, junto a varios amigos ha compartido en varios vídeos una versión de la canción para animar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, especialmente dirigida a Leo Messi. El primer vídeo que alcanza 4 millones de reproducciones dice así: «Esto es una locura desde la cuna, ya tenemos dos copas ahora queremos tres, una la trajo el Diego, esta la trae Lionel, vamos a salir campeones como en el 86. Lionel, esta copa te la mereces, vamos la Scaloneta a ganar los partidos que ya no quiero nada que no sea con Lio.»

MUY TOP el nuevo cántico de los hinchas del Betis con el ritmo de la canción de Quevedo y Bizarrap: ‘Quedate’. 🙌🏻💚🏆pic.twitter.com/1X4T36O9zh — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) August 17, 2022

La afición de la UD Las Palmas no ha querido quedarse atrás con esta tendencia y ha cantado su propia versión en las gradas ante el Real Zaragoza. Los aficionados de Ultra Naciente estrenaron su nuevo cántico en el primer partido de liga con las siguientes líneas: «Vamos UD, que esta noche no puedes perder. Aquí sigo en la grada todos tus partidos, que ya no quiero nada que no sea contigo.» Por su parte, los hinchas del Real Betis también han remodelado este nuevo himno en el Benito Villamarín. La versión verdiblanca sonaba entre vítores momentos previos a la victoria ante el Elche.