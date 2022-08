Verano es tiempo de aprovechar el tiempo para disfrutar y paliar el calor con ayuda de la playa o la piscina. Por ello, también es la época en la que más ahogamientos se producen. De hecho, en 2020 los ahogamientos fueron en España la tercera causa de muerte por razones externas. Para evitar sustos, conviene extremar las precauciones y saber cómo actuar en diversas situaciones, como cuando nos vemos arrastrados por la corriente mientras nadamos en el mar.

La playa es uno de los lugares veraniegos más frecuentados, pero también más peligrosos, ya sea por corrientes marinas, picaduras de medusas o peces o caídas. En 2020, murieron en España 406 personas (334 hombres y 72 mujeres) por lesiones graves ocurridas en playas o piscinas y 461 personas tuvieron que ser hospitalizadas por ahogamientos.

#SabíasQue si te arrastra una resaca en el mar no debes luchar contra la corriente. Te agotará

Mantén la calma, te aleja no te sumerge. Para salir trata de nadar paralelo a la orilla#StopAhogados #VacionesVerano2022 🌅 pic.twitter.com/zfkENDK3Kk — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 23, 2022

Este tipo de corrientes que te arrastran están provocadas por el oleaje y pueden llegar a hundir a personas que no sepan controlar la situación y entren en pánico. Es por ello que el primer y fundamental consejo si te ves atrapado en una de estas es mantener la calma y no luchar a contra la corriente. Si te arrastra una corriente de resaca en el mar nunca debes luchar contra ella, ya solo esto solo empeorará la situación y puedes llegar a ahogarte. La Guardia Civil recomienda mantener la calma, ya que si nos mantenemos a flote y estamos tranquilos, la corriente nos alejará de la costa, pero no nos hundirá. Para salir lo mejor es nadar en paralelo a la orilla. Si estás cansado, trata de nadar de espaldas en la misma dirección, moviendo solo los pies.