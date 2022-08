Isabel Álvarez, elegancia junto al mar

Ha nacido mirando a la cámara. Su madre, fotógrafa profesional, ha captado cómo, con los años, Isabel Álvarez Barragán se ha convertido en una promesa de la moda. La joven, que nació en Almendralejo (Badajoz 2005) y reside en Porto Cristo (Mallorca) ha sido elegida Miss Turismo 2022. Un título que otorga el Centro de Iniciativas Turísticas cada año a una joven que no resida en Almendralejo, pero tenga algún vínculo o relación con la ciudad y que haga promoción de la misma.

«Ha sido un momento inolvidable y no tuve vergüenza, aunque sí algunos nervios, desfilar ante tanta gente. Una experiencia que ya vivieron años atrás mis tías María Luisa y Guillermina. Así que es un orgullo ser nombrada Miss Turismo en las fiestas de Almendralejo».

Enfermería y pasarelas

Estudiante de Auxiliar de Enfermería mira al futuro combinando sus dos pasiones. «Me gusta ayudar a los demás y seguir los pasos de mi hermana mayor en Enfermería pero también ser modelo profesional». A sus 17 años, Isabel destila belleza y elegancia, además de un derroche de ilusión por desfilar en pasarelas o posar para grandes marcas de moda o cosméticos. «De hecho creo que ganar este concurso me puede ayudar a seguir adelante. Ya me han propuesto participar en Miss Gran Extremadura».

Por el momento, luciendo banda de Miss Turismo 2022, y representante de su tierra, Isabel anima e invita a todo el mundo a visitar Almendralejo. «Es una ciudad con mucho encanto. Con un precioso centro urbano, iglesias, monasterios, museos, etc. Unos vinos propios de la tierra y aceitunas de gran calidad. Una riquísima gastronomía y una gente amable y maravillosa. Me siento orgullosa de haber nacido en Almendralejo». Por otro lado, Mallorca, Isla en la que ha crecido desde los 11 años de edad, es otro lugar que como destino turístico Isabel recomienda. «Me encantan las playas, estoy enamorada de esta Isla y creo que es mi lugar para siempre».

Mujer activa en las redes sociales, a través de su cuenta de instagram muestra algunos de sus trabajos fotográficos, rincones favoritos y su día a día. «Es una plataforma en la que me doy a conocer y el nuevo medio de comunicación, ya que me informo y hasta realizo compras. ¿La televisión?, no la miro apenas, tan sólo para ver series o películas en Netflix». Agradecida con la vida y la gente que le rodea, Isabel asegura que «una de las cosas más bonitas de esta experiencia que estoy viviendo es el apoyo de mi familia, mis padres y mis cuatro hermanos».

Uno de sus sueños es poder viajar a Nueva York, «aunque el avión, tantas horas de vuelo, me asusta bastante». Por otro lado, no descarta, si sale la oportunidad, de trabajar como actriz en el cine o la televisión. «En mis venas creo que tengo sangre de artista. Todo lo que sea relacionado con el espectáculo me gusta». Entre sus pasiones destaca la lectura y la música, de Dani Martín o Rauw Alejandro. Respecto al verano, Isabel Álvarez es más de playa que de piscina. «Uno de mis lugares favoritos es Betlem (Artà), donde además del paisaje hay un ambiente muy relajante».

Con el corazón partido entre Mallorca y Almendralejo, la joven, recién proclamada Miss Turismo 2022, ya sabe que ahora toca disfrutar de lo que queda de verano en la Isla, y en Navidad regresar a Badajoz para estar con la familia.