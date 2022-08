A Franco de Mulero le conocemos de toda la vida pinchando en las mejores discotecas de Mallorca y, además, figurando entre los más grandes. Sí, quién le iba a decir a aquel chavalín nacido en Palma, hace 47 años, que empezó a los 14, trabajando en las mejores discotecas de la zona de Cala Millor, y no como DJ, sino como Light-jockey –es decir, moviendo las luces al son de la música–, y más adelante abriendo y finalizando la sesión, lo que le obligaba a quedarse pinchando hasta el cierre de la discoteca, que acabaría haciendo bailar a millones de personas. Posteriormente, pincharía en las discotecas y afters de toda la Isla, se vendría a Palma, trabajaría al lado de Joan Campos, en el Riu Palace y en otros locales, e iniciaría su periplo por Inglaterra, donde trabajó más de diez años, «especializándome en electrónica, y pinchando en clubs como Ministry of Sound, The Warehouse, The Mint Club, Love to be,etc., para terminar en Escocia animando locales como, The Arches, The Tunnel..., y alternando el trabajo de DJ con el de productor».

A su regreso a Baleares, trabajó en las mejores discotecas de Mallorca e Eivissa. Hizo de nuevo las maletas para volver a trabajar en Europa, más tarde en Estados Unidos y en algunos países sudamericanos, como Brasil y Colombia, pinchando también en Japón, lo cual le permitió compartir cabina con DJ como David Guetta, Erick Morillo, David Morales, Masters At Work, Bob Sinclar, Martin Solveig…

Toni Palmer y Juan Campos

Como hemos dicho, Franco, ya bien como DJ, ya bien como productor musical, siempre ha antepuesto su trabajo, y el intentar hacerlo mejor cada día, al ego, «que es el peor enemigo que puede tener el ser humano, y del que siempre me he apartado, pues no estoy aquí para demostrar nada a nadie, sino para, a través de la música que pincho, o que produzco, hacer feliz a los demás y, al mismo tiempo, hacer lo que me gusta. Y lo que me gusta –matiza– es hacer viajar musicalmente a la gente».

Franco de Mulero con su amigo, Juan Campos, a quien admira mucho.

Más adelante señala que el mal de los DJ de la Isla podría ser «que no nos apoyamos entre nosotros, que no hay compañerismo… Siempre se ha apoyado más a los DJ ingleses, o a los que llegan de fuera, que a los de aquí… Bueno, en esto debo de hacer dos excepciones: Toni Palmer, el que fuera director de BCM, que siempre apoyó y contó con los de la Isla, sin dejar de traer a los mejores de afuera, y Juan Campos, quien en su tienda, Discos Oh!, te animaba, aconsejaba y comentaba lo que iba a sonar y lo que no. ¡Y nunca se equivocaba!».

Por otra parte, Franco siempre tuvo las cosas claras: «Para trabajar en esto, donde es fácil que te engañen, has de poner todos los medios para evitarlo... Has de tener las cosas claras para no llevarte sorpresas. Y lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de un buen manager, publisher o abogado que vigilen que los contratos se cumplan por ambas partes, cosa que los nuevos Djs no hacen. Yo lo hago así, lo cual me permite trabajar con tranquilidad y poder dedicarme a cuidarme, no bebiendo, no fumando, haciendo cada día, allí donde me encuentre, hora y media de meditación, estudiando, teniendo muy claro que la zona de confort no existe… Todo eso me ha permitido poder hacer 192 bolos en un año, gracias a los cuales puedo decir que Mallorca es conocida por sus ensaimadas y por la música de Franco de Mulero».

Franco, concentrado en su trabajo, dejando que la música sea la protagonista.

DJ y productor

Y pese a haber alcanzado la cima, Franco no se conforma, sino que sigue escalando. O dicho de otro modo, que temas producidos por él, como Back where we started, en colaboración con la voz de la germana Alexandra Prince, y otro de sus nuevos singles, Save my life, entren directos a los puestos 10 y 15 del Top 100 de los mejores discos del género House en los portales más importante del mundo. O que, días atrás, en la final de la UEFA Women’s Euro 22, disputada en Wembley, Free, de Ultra Naté, del que son responsables de su nuevo remix su gran amigo Gregor Salto, DJ holandés, y él, Franco, sonara ante 250 millones de telespectadores, quedando a la espera de lo que va a pasar el próximo 12 de los corrientes, cuando se escuche en todas las plataformas digitales del mundo.

Es más, mientras hacemos esta entrevista, le llega la noticia de que Fat Boy Slim ha incluido en su 20 aniversario de Big Beach Boutique dicho remix. Aparte, sin olvidarnos de que sigue siendo DJ, De Mulero produce también a otros grandes artistas, como David Morales, Bob Sinclar, Ultra Naté, Timmy Thomas, Inner City Band, Robbie Rivera, Full Intention, Roisin Murphy, Ann Nesby (Sounds Of Blackness) etc., sin perder de vista nuevos valores, que ya están, o que van saliendo a diario, «porque nunca sabes dónde puede estar un nuevo talento, por lo cual tienes que seguir buscando, que es otra de las reglas del productor». Además, cuenta con cuatro sellos discográficos propios: Kings Of Groove, For The Love Of House records, Onnea Music y KOG Electronic, donde lanza tanto su música propia como la de otros productores reconocidos mundialmente, y la marca de su propiedad For The Love Of House, conocida y reconocida en todo el mundo, y también disfrutar de sus producciones bajo alguno de sus pseudónimos, Ibitaly, Kings of Groove o Dhyos .

De Mulero no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer en nombre de los DJ de todo el mundo, «lo que mi amigo y compañero David Guetta ha hecho por todos nosotros, rompiendo las barreras y tendiendo puentes a fin de no sólo dignificar la figura de los DJ, sino colocarlos en el lugar que se merecen, lejos de la droga y del alcohol, que es donde muchos nos ubicaban. Que sí, que puede haber un DJ que se pase, que beba, que fume o que se meta… Pero es la excepción. No todos somos así». De Mulero, que tiene un estudio de grabación en Barcelona, «pues por allí pasan muchos de mi profesión», termina haciendo una recomendación, «que los DJ sean Djs, pero que no vayan de Djs. Que hoy en día, esta y la de productor musical, son profesiones muy dignas, tanto, que puedes estudiarlas como cualquier otra carrera. Y, sobre todo, que tenemos que estar unidos, por tanto ¡fuera egos!».

No es encasillable

Por último, señalar que Franco de Mulero, es uno de los responsables de mover el House Music Balear en el Planeta, a la vez que es apreciado por su inconfundible calidad y por su selección musical. Ha sido, además, ganador del Ron Barceló Deejay Mags 09 al mejor DJ residente de Eivissa. Franco de Mulero está en constante evolución, produciendo para los mejores sellos de house, marcando la pauta y definiendo un estilo único dentro de la música de baile contemporánea. Por ello sería desacertado encasillarlo en uno de los géneros existentes. A ello añadamos que su sonido es el resultado de la fusión del puro House Music y los sonidos comunes de la música de baile actual. Por eso no es un artista convencional. Ha dedicado toda su vida y carrera a educar musicalmente a varias generaciones a través de su profundo conocimiento musical, manteniéndose atemporal a las modas y perpetuando día a día un concepto y un nombre que forma parte de la música contemporánea.