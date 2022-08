Conocida por su participación en Saber y ganar, Fina Olivé (Reus, 1947), vecina de Sóller, sigue muy ligada a los concursos de televisión. Este lunes ganó 25.000 euros en el programa La noche de los cazadores, de La1, y superó el reto de unos cazadores que le exigieron el máximo nivel hasta el último segundo.

¿Dónde se origina su interés por los concursos?

–Siempre me ha gustado mucho la cultura general, soy muy curiosa, leo mucho y veo Saber y ganar desde que nació porque me gustó mucho la idea del programa, yo misma contestaba desde mi casa a las preguntas que lanzaban. Mucha gente me decía que concursara, y en 1999 decidí participar. Aquel año fui considerada una concursante magnífica del programa, he participado otras veces y hace poco coincidí con Paz Herrera e Isabel Ponce y llegamos al máximo de 25 ediciones de fin de semana. Nos llamaban ‘las chicas de oro’.

¿Qué es lo que más le atrae de este tipo de concursos?

–Me gusta la variedad porque a pesar de que haya preguntas de temas que no controlo está muy bien, así todos los públicos pueden concursar, aunque lo que me va mejor a mí es la literatura y el arte. Sin embargo, la presión no me favorece en absoluto porque contestar con tanta rapidez me bloquea, es algo que me afectó en La noche de los cazadores. Yo sabía respuestas que no pude decir, los nervios me bloquearon por la rapidez con la que debía responder. Saber y ganar es el que más me gusta porque no mete tanta presión, aunque el formato de La noche de los cazadores me encanta porque es muy apasionante para concursantes y espectadores.

¿La experiencia en Saber y ganar le impulsó a seguir concursando?

–Como hablo con regularidad con Paz, ella me animó a presentarme, y como las fechas cuadraban, pude apuntarme al cásting. Lo pasé y estoy muy contenta porque el programa del lunes fue muy emotivo, Paz –como ‘cazadora’– me elogió mucho y lloramos casi todos. Lo he vuelto a ver en diferido y me he puesto a llorar, son muchas emociones concentradas en pocos segundos.

Fina Olivé, el lunes en el programa.

¿Es tradición en su familia esta afición por los concursos de televisión?

–Para nada. A mis hijos no les atraen especialmente este tipo de programas y mi marido los ve conmigo, pero creo que si no fuera por mí no los vería (risas). Siempre vemos Saber y ganar juntos, pero mis hijos no han seguido con esta tradición.

¿Ha conseguido que alguien de su entorno participe en un programa?

–Yo animo a la gente porque estos concursos son muy buenos y la gente aprende muchas cosas en todo momento, aunque no sé de ninguna persona conocida que haya participado en un programa de este estilo por mi recomendación, hasta la fecha.

¿Su participación en los concursos le ha permitido crear relaciones personales muy estrechas?

–Los de Saber y ganar somos como una familia, tenemos un grupo de whatsapp, nos comunicamos con cierta periodicidad y cada año hacemos dos quedadas fijas. Personalmente, algunos nos conocemos, y los que podemos nos juntamos de vez en cuando. Ir a La noche de los cazadores también era un reencuentro porque veía caras muy conocidas, aunque Paz y yo no queríamos enfrentarnos entre nosotras porque nos hubiese sabido mal ganar una a la otra.

¿Cómo valora su experiencia en La noche de los cazadores?

–Me trataron muy bien, estoy muy contenta porque estuve acompañada todo el rato, aunque no me avisaron del baile hasta el último momento, ahí fueron un poco tramposos (risas). Yo les decía: «Por favor, no me hagáis esto», pero acabé bailando que es algo que me gusta. Fue un reto personal ir al programa, quería comprobar que aún podía hacerlo a pesar de haber cumplido 75 años hace poco. Quedé encantada con ellos, y todos los que van dicen lo mismo, yo volvería si se me presentara la oportunidad porque me sentí muy bien tratada y responder preguntas me gusta, aunque sea a esa velocidad.

¿La veremos en más programas como este en los próximos meses?

–Saber y ganar cumple 25 años y va a invitar a gente que haya cumplido ciertos retos para superarlos, y a los concursantes del fin de semana que cumplieron 25 ediciones como yo nos están volviendo a invitar, volveré a grabar con ellosen los próximos meses si todo va bien y las fechas nos cuadran a todos. Iré al formato diario para intentar llegar a los cien programas si es posible, ese es mi reto a partir de ahora.