¿Cuántos días de vacaciones tienen en otros países?

En España la mayoría de días libres se disfrutan entre julio y agosto, una situación parecida acontece en casi todos los países del hemisferio norte. Por contra, en el hemisferio sur, suelen consumir el grueso de sus vacaciones en los meses de diciembre, enero y febrero. En cuanto a número de días de vacaciones, Francia y Finlandia son los países del mundo que más vacaciones anuales pagadas ofrecen a sus trabajadores, con una media de 30 días hábiles, frente a los 24 de Alemania. En España suelen ser, como mínimo, 22 días laborables, aunque varía dependiendo del convenio laboral de cada sector. A ellos se le han de sumar los 14 festivos nacionales.

En Europa, gracias a una directiva de la UE, se establecen como mínimo cuatro semanas de vacaciones o 20 días laborables, a lo que se suman los días festivos de cada país. Así, en Reino Unido son 28 días laborables retribuibles o 29 en Holanda. En el continente oceánico prima la misma pauta, con 20 días de vacaciones pagadas en Australia y los mismos en Nueva Zelanda.

En el siguiente mapa del World Policy Analysis Center se indican los días de vacaciones por países, siendo los tonos naranjas y rojizos los estados con menor número de jornadas de descanso retribuidas y los verdes, los que más

En el lado opuesto, de los países asiáticos que ofrecen menos días de descanso a sus empleados son China, con 5 días hábiles, donde las vacaciones no son obligatorias, en Tailandia, con 6 días al año o Filipinas, 5.

Del continente americano destaca el caso de Estados Unidos, donde no tienen vacaciones pagadas. Es el único país desarrollado que no cuenta con descanso retribuible obligatorio o «Paid time Off» (PTO). Debido en gran medida a la alta competencia laboral, pese a que el derecho a vacaciones se puede pactar con el empleador, en el caso de que se conceda, a veces los trabajadores no lo solicitan. Los países de Latinoamérica tienen un promedio de 15 días hábiles de vacaciones por año, siendo este el caso de Colombia, Chile, Guatemala y Venezuela. Los trabajadores de Ecuador y El Salvador tienen 15 días seguidos, mientras que Argentina otorga 14 días -también seguidos- que se pueden convertir en 21 si el profesional lleva más de 5 años en la empresa, o en 28 días si posee más de 10 años de antigüedad. En el caso de Costa Rica, los empleados cuentan con un día de descanso por cada mes trabajado.